Equipes já finalizaram toda a parte de fundação, assim como metade da estrutura metálica da nova edificaçãoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 23/01/2024 13:53

Volta Redonda - A reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, entrou em nova etapa com a conclusão de alguns serviços e o início de outras frentes de trabalho. De acordo com a empresa que executa a obra, foi iniciada a instalação da tubulação de combate a incêndio do novo prédio anexo à unidade hospitalar, sendo que todo o material necessário segue sendo produzido em paralelo. As equipes já finalizaram toda a parte de fundação, assim como metade da estrutura metálica da nova edificação.

No novo prédio, a parte de alvenaria está cerca de 40% concluída, incluindo a finalização da quinta laje da edificação. Ao mesmo tempo, com o avanço dos trabalhos, são realizadas as instalações complementares, como elétrica e hidráulica.

A previsão é que a outra metade da estrutura metálica esteja concluída até o fim deste mês e que, até meados de fevereiro, a parte de alvenaria esteja totalmente concluída.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, lembra que as obras no futuro prédio anexo fazem parte do objetivo do município de oferecer melhor atendimento à população e manter o hospital como referência no setor.

“Quando o prefeito (Antônio Francisco) Neto reassumiu em 2021, o Hospital São João Batista tinha muitos problemas e corria o risco de fechar. Foram necessárias diversas medidas para melhorar a estrutura e os serviços, para atender melhor a população. E deu resultado, tanto que quebramos recordes em números de cirurgias. Agora vamos ampliar ainda mais o atendimento, com mais qualidade para quem mais precisa”, ressaltou Faria.

Projeto prevê transformação da unidade em hospital cirúrgico

Além de melhorias na estrutura atual, o projeto em execução prevê a transformação da unidade em um hospital cirúrgico. Ele vai incluir o prédio de cinco pavimentos que está sendo construído no local onde ficava o estacionamento dos funcionários. Três andares vão servir de estacionamento, com 70 vagas, e um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o centro de material e esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com dez leitos. Este andar será interligado ao primeiro pavimento do atual hospital e contará com rampa e elevador.

No último pavimento serão construídos a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos interligados ao segundo piso do atual prédio. Também será construída uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores.

Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados, sendo que esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender às normas RDC 50 e 36, da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O almoxarifado terá três pavimentos, que serão interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto será construída para atender às normas ambientais vigentes, enquanto que a recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído.

“Agradeço ao Faria por todo o trabalho que garantiu que o hospital não fechasse as portas, e melhor: ampliou o atendimento, tem mais cirurgias, retomando sua referência no atendimento da rede pública. E a população, em breve, terá um hospital ainda melhor, com mais conforto, mais estrutura para atender os pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). É a Saúde de Volta Redonda se destacando mais uma vez”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.