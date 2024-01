Oficina foi no ginásio do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim de Volta Redonda - Cris Oliveira/Secom PMVR

Oficina foi no ginásio do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim de Volta RedondaCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/01/2024 18:54

Volta Redonda - A Colônia de Férias de Verão 2024 da Prefeitura de Volta Redonda, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), está sendo de muita alegria, diversão e aprendizado. Os alunos estão participando de uma oficina de ginástica olímpica no ginásio poliesportivo do bairro São Geraldo, onde ficam as escolinhas de ginástica artística e de trampolim da cidade. Na manhã desta quarta-feira (24), participaram da atividade crianças e adolescentes dos bairros Açude I e Vila Rica (Jardim Tiradentes).

Durante a atividade, os professores da Smel ensinaram técnicas e movimentos da modalidade. Os alunos também tiveram a oportunidade de experimentar os aparelhos que fazem parte da ginástica de trampolim.

“Estou me divertindo muito. Aprendemos muita coisa, alguns movimentos e gostei dos aparelhos, do trampolim, da cama elástica. Já tinha pulado em uma cama elástica antes, mas esta é diferente e foi muito legal”, falou Sophia Balod, de nove anos, do Açude I.

Marcos Gabriel Amanço Silva, 11 anos, estava com a turma do Vila Rica e está estreando na Colônia de Férias de Verão.

“É a primeira vez que participo da Colônia de Férias e estou gostando bastante. Estamos brincando, nos divertindo, aprendendo novos esportes, como a ginástica, que não conhecia, e conhecendo novos amigos”, disse.

Já Layra Thielly, nove anos, do Açude, participou das colônias de férias anteriores e está ansiosa para o passeio no Parque Aquático Municipal.

“Ano passado foi muito divertido, com os passeios, as atividades no ginásio, e este ano também está legal demais. Aprendemos muito hoje sobre ginástica, os movimentos, e brincamos nos aparelhos. Estou querendo agora ir no Parque Aquático, porque foi o passeio que mais gostei e me diverti muito”, ressaltou.

Colônia de Férias de Verão 2024

Quatro mil e quinhentas crianças e adolescentes entre sete e 15 anos estão inscritas na Colônia de Férias de Verão 2024, que irá até esta sexta-feira, dia 26. As atividades estão acontecendo nos ginásios poliesportivos dos bairros Açude, Retiro, Siderlândia, 249, Santa Cruz, Santo Agostinho, Três Poços e Vila Rica (Jardim Tiradentes), além do Campus Três Poços do UniFOA e do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Roma II.

Além das atividades nos próprios polos e da visita ao ginásio no São Geraldo, haverá o passeio para o Parque Aquático Municipal, na Ilha São João. O encerramento da Colônia de Férias será feito em parceria com o Sesc Verão, com um evento especial no Parque Aquático Municipal e uma palestra com o bicampeão olímpico de vôlei Giovane Gávio no ginásio poliesportivo da 249.