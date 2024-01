Homem foi condenado a seis anos de prisão, após ser preso em 2019 por tráfico de drogas - Divulgação/PCERJ

Homem foi condenado a seis anos de prisão, após ser preso em 2019 por tráfico de drogasDivulgação/PCERJ

Publicado 23/01/2024 21:28

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), prenderam na tarde desta terça-feira (23), por volta de 15h, um homem de 37 anos, condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas. A prisão ocorreu na residência do homem, na Rua Jaime Martins, no bairro Santo Agostinho.

Os policiais civis cumpriram um mandado de prisão condenatório, expedido em 8 de janeiro de 2024. De acordo com as informações da Polícia Civil, o homem foi preso em flagrante no dia 3 de setembro de 2019, após uma denúncia de populares de que haveria tráfico de drogas em um imóvel na Servidão Valadares, no bairro Volta Grande II.

Na ocasião, o homem confessou aos policiais que estava atuando no tráfico de drogas e que estaria fazendo uma “correria”, ou seja, atuando no tráfico para conseguir dinheiro, já que estaria desempregado. Durante busca no interior do imóvel, as equipes policiais localizaram 36 embalagens de erva seca, além de R$ 8 em espécie e um pino contendo pó branco. Ainda foram encontrados, em cima do telhado da residência, 24 pinos plásticos contendo pó branco.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado, à disposição da Justiça.