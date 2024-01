Ações de bloqueio de eliminação ao Aedes aegypti seguirão na localidade até sexta-feira (26) - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 24/01/2024 14:00 | Atualizado 24/01/2024 14:18

Volta Redonda - O bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, recebeu nesta quarta-feira (24), a força-tarefa da prefeitura no combate à dengue. As ações de bloqueio de eliminação ao Aedes aegypti – transmissor da dengue, chikungunya e zika – seguirão na localidade até sexta-feira (26). A iniciativa é conjunta entre as secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Infraestrutura (SMI), que disponibilizam equipes para o controle de focos do mosquito.

Entre os serviços oferecidos na força-tarefa estão vistoria e orientações dos agentes de endemia nas residências; e serviços de limpeza urbana com a disponibilização de caçambas para descarte de materiais inutilizados, que acabam se transformando em depósito para o mosquito. Os bairros Sessenta, Dom Bosco, Aterrado, Jardim Paraíba e Nossa Senhora das Graças já receberam a iniciativa.

A coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad, pediu a colaboração dos moradores do bairro Santa Cruz para receber os agentes nas residências.

“O trabalho dos agentes de endemia é rápido e de extrema importância para o bloqueio da dengue. Atrelado a essa vistoria, os moradores estão recebendo orientações de prevenção para evitar água parada em pneus, garrafas, vasos de plantas, além de instruções em relação às caixas d’água para serem mantidas limpas e fechadas”, disse Soledad.

Junto aos serviços da força-tarefa, Volta Redonda conta com o apoio do Governo do Estado, que disponibilizou o carro de fumacê UBV (Ultrabaixo Volume), que continua percorrendo os bairros do município. O veículo da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental (SVEA) iniciou os percursos no dia 8 deste mês.

A programação do fumacê UBV foi definida pela Vigilância Ambiental, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, levando em consideração os índices de proliferação do mosquito nas regiões do município. Os próximos bairros que receberão a força-tarefa e o fumacê UBV serão divulgados nas redes sociais da prefeitura (@prefeitura).

Cronograma fumacê UBV em Volta Redonda

Quarta-feira (24)

Manhã

Aterrado

Jardim Paraíba

Nossa Senhora das Graças

Tarde

Dom Bosco

São Luiz

Candelária

Quinta-feira (25)

Manhã e tarde

Retiro