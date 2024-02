Evento carnavalesco contou com tour pela cidade a bordo do 'Trenzinho da Alegria' - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/02/2024 18:17 | Atualizado 09/02/2024 18:18

Volta Redonda - Esta sexta-feira (9), foi de alegria e diversão para familiares e usuários do Centro de Atenção Psicossocial para adultos (Caps) Vila Esperança, localizado na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. A unidade da Divisão de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promoveu um evento carnavalesco que contou com tour pela cidade a bordo do “Trenzinho da Alegria”.

“É um momento de alegria, criatividade e união, celebração e inclusão em nossa sociedade, principalmente neste período do Carnaval. A proposta também é inspirar outras instituições e pessoas a promoverem atividades semelhantes a essa", explicou Beltessazar Silva, adjunto da coordenação do Caps Vila Esperança.

O percurso do trenzinho contou com passagens pelos bairros Vila Santa Cecília, Aterrado, Retiro e Ponte Alta. Edson Vander de Souza, morador do bairro Nova Primavera, acompanhou a filha Ângela durante o passeio e falou sobre a importância de participar desse tipo de atividade.

“Achei muito importante para ela (Ângela) e para todos que estão aqui. Eu acho muito satisfatório esse evento. É um evento de inclusão para eles. Muito bom esse passeio”, disse Edson.

A apoiadora técnica de Saúde Mental da SMS, Edna Quintino, destacou que a atividade realizada pelo Caps Vila Esperança é um instrumento importante no trabalho de reabilitação psicossocial. Ela explicou ainda que os Caps são equipamentos que visam prestar o cuidado ao usuário de transtorno mental em liberdade no território, e atividades que envolvam cultura, que sejam feitas ao ar livre, que possam proporcionar a interação com outras pessoas, são extremamente importantes.

“Nesta semana nós já tivemos o Bloco de Carnaval, que foi realizado pelo Caps Usina dos Sonhos, o baile feito pelo Caps Sérgio Sibilo Fritsch, e agora esse passeio de trem pelo Caps Vila Esperança. Essa atividade, feita de várias formas, é um instrumento de produção de vida no território. Ela permite que a sociedade possa conhecer melhor essas pessoas, conviver com eles e aceitar o diferente, valorizando e reconhecendo que eles têm potencial”, falou Edna.

Caps Vila Esperança

O Caps Vila Esperança fica na Rua 93C, Nº193, Vila Santa Cecília, funcionando segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. O local atende à população da área de abrangência dos seguintes bairros: Água Limpa, Bela Vista, Brasilândia, Caieiras, Candelária, Dom Bosco, Eucaliptal, Jardim Amália I e II, Morada da Granja, Nova Primavera, Ponte Alta, Rústico, São Sebastião, Santa Tereza, Santo Agostinho, São Cristóvão, São Lucas, São Luiz, Três Poços, Vila Americana, Volta Grande, Minerlândia, São Carlos, Santa Inês.