Tecnologia oferecida à população é a mesma usada pelo Ciosp para monitorar o dia a dia da cidade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 16/02/2024 13:34

Volta Redonda - Imagens do trânsito de Volta Redonda, registradas pelas câmeras do projeto “Cidade Monitorada”, continuam sendo disponibilizadas aos moradores através de celulares e computadores. A tecnologia passou a ser oferecida à população em março do ano passado e é a mesma utilizada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) para monitorar o dia a dia da cidade.

As imagens podem ser acessadas por meio de um cadastro (login) que deve ser feito pelo link: http://appordempublica.voltaredonda.rj.gov.br/tixxi/freeview/.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, oferecer acesso às câmeras tem como objetivo facilitar a mobilidade urbana e auxiliar a população a se programar na hora de sair de casa.

“A população tem acesso às câmeras dome, que possuem zoom óptico, se movimentam por 360 graus e podem ser controladas de forma remota, por meio de uma central de videomonitoramento, principalmente as instaladas nos grandes centros. Através desse serviço, os usuários têm acesso às imagens de até 100 câmeras, todos os dias, das 6h às 20h”, disse Luiz Henrique.

O projeto “Cidade Monitorada” conta também com câmeras fixas e OCRs, essas últimas capazes de fazer a leitura das placas de veículos, funcionando exclusivamente para localizar aqueles que têm registro de furto ou que estejam sendo procurados pela polícia.

Todas as imagens captadas no cotidiano das ruas, praças e acessos de Volta Redonda chegam ao Ciosp e às bases integradas de segurança na Vila Santa Cecília, Retiro e no 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), na Vila Mury. Os registros também são disponibilizados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), às polícias Civil (93ª DP), Militar (28º BPM) e Federal; e à 5ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM).