Material apreendido foi encaminhado para a 93a DP (Volta Redonda) para o registro da ocorrência - Divulgação/PMERJ

Publicado 15/02/2024 14:00

Volta Redonda - Policiais militares encontraram um revólver calibre 38 - com numeração raspada e cinco munições intactas - além de 10 tabletes e 45 trouxinhas de maconha, na Rua Ghandi, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

O flagrante ocorreu nesta quarta-feira (14), por volta de 16h30, após os PMs irem verificar uma denúncia repassada pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) de que indivíduos suspeitos estariam traficando drogas no local.

Os policiais foram ao local, mas não havia ninguém, já que chovia no momento. No entanto, ao realizarem uma busca em um barranco próximo, onde populares jogam lixo e entulho, os PMs encontram uma sacola plástica com as drogas, e debaixo de um entulho, também enrolado em uma sacola, estava o revólver carregado.

O material apreendido foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.