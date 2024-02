Obras de revitalização ocorrem nas quadras poliesportivas e de areia, em frente à Semop - Jean Alves/Semop PMVR

Obras de revitalização ocorrem nas quadras poliesportivas e de areia, em frente à SemopJean Alves/Semop PMVR

Publicado 13/02/2024 15:26

Volta Redonda - A Ilha São João está passando por obras de modernização e ampliação na área onde fica a sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). O objetivo é transformar o local em um complexo de segurança e esportivo, aproximando a população das ações realizadas pela Pasta e incentivando bons valores aos mais jovens. As obras de revitalização ocorrem na altura das duas quadras poliesportivas e uma de areia abertas ao público, em frente à Semop. Os espaços de lazer serão integrados à secretaria, criando o complexo.

No aspecto da segurança, o espaço vai permitir maior proteção e controle dos novos equipamentos adquiridos pela prefeitura - como os maquinários para a poda de árvores e viaturas. A frota vai reforçar a Operação Segurança Presente, o Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e a Ordem Pública. A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) também será reforçada, contemplando os serviços das patrulhas Escolar, do Idoso e Maria da Penha, dentre outros.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, explicou que o objetivo é contar com um espaço que possa integrar e fortalecer o trabalho em conjunto das forças de segurança do município e aproximá-las da população, através das práticas esportivas.

“Com a revitalização das quadras poliesportivas, integraremos esses locais ao complexo da Semop. Queremos ter aulas e atividades esportivas que envolvam crianças, jovens e adultos. Precisamos gerar ações que gerem proximidade e credibilidade com a população. Além de favorecermos a prática esportiva, queremos incentivar bons valores neste novo espaço. As quadras continuarão sendo abertas aos moradores, apenas com controle de acesso. Todos que já frequentam continuarão frequentando normalmente. Não existe sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade. Com essa parceria com a população vamos fazer Volta Redonda uma cidade segura e cada vez melhor para se viver”, destacou Luiz Henrique.