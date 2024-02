Volta Redonda é finalista na etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora - Cris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda é finalista na etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura EmpreendedoraCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/02/2024 13:06

Volta Redonda - O trabalho desenvolvido pelo governo municipal de Volta Redonda em prol da inclusão produtiva e da inovação no município é destaque no estado do Rio de Janeiro. A cidade é finalista na etapa estadual da 12ª edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, promovido pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), competindo em duas categorias: Inclusão Produtiva e Cidade Inovadora.

Entre as ações que o município desenvolveu e que possibilitaram a participação na premiação, algumas priorizaram a inovação e a busca pela desburocratização por meio de equipamentos como a Sala do Empreendedor; práticas como a otimização das Compras Governamentais; e o apoio ao Cooperativismo e Crédito, ao Empreendedorismo na Escola e Inclusão Produtiva.

A definição dos projetos, que contou com o apoio da consultoria do Sebrae, foi feita após serem escolhidas as ações realizadas por secretarias municipais, autarquias e fundações. Após reunir todos esses projetos, foi definido que as características de Volta Redonda seriam as das categorias Inclusão Produtiva e Cidade Inovadora.

“A fase de pré-seleção foi finalizada e o projeto de Volta Redonda foi aprovado para chegar à final estadual, concorrendo com iniciativas de outros municípios. Na Cidade Empreendedora, estamos na final com Niterói e Maricá, e na Inclusão Produtiva vamos disputar ao lado de Três Rios e a capital”, explicou Débora Cândido, que é diretora de Turismo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), pasta que coordena a participação de Volta Redonda no prêmio.

Ações desenvolvidas

Como parte dos projetos desenvolvidos por Volta Redonda e que possibilitaram a inscrição na premiação, estão: Mulheres Mãos à obra; “Viva Melhor” Educação Alimentar e Nutricional; Novos Horizontes; Diploma Cidadão – Faculdade inclusiva; Programa de Artesanato Municipal; Cidadão VR – Qualificação profissional para pessoas em situação de rua; Cursos Profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama; Fábrica de Fraldas; Mercados populares; Assessoria a crédito e microcrédito – Banco da Cidadania.

Também foram realizados eventos em datas comemorativas e para incentivo ao empreendedorismo, como o Arraiá da Cidadania; Mega Cidadania; Rua de Compr.as; e o FIRA - Campeonato Estadual de Robótica. A lista de ações contou ainda com projetos como Palco Sobre Rodas e “Viva a Melhor Idade”; processos como desburocratização com o Regin e Alvará Fácil; Sandbox; Hub de inovação; e Tecnologia 5G, entre outras ações importantes que a administração municipal implantou e que têm gerado resultados positivos.

“O governo municipal tem colocado em prática uma série de estratégias de inovação e sustentabilidade para criar soluções que melhorem o ambiente econômico da cidade como um todo, beneficiando inclusive a região, permitindo a Volta Redonda crescer e se desenvolver cada vez mais”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

O prêmio

O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora tem o objetivo de reconhecer, divulgar e premiar gestores públicos que tenham elaborado projetos e implementado ações comprovadas, com foco no desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios, e que tenham contribuído para o crescimento econômico e social de seus municípios.

A premiação é destinada a selecionar e premiar as melhores iniciativas do setor público municipal, em várias categorias. Com essa iniciativa, o Sebrae pretende fomentar, pouco a pouco, a transformação da sociedade por meio de histórias de transformação, de inclusão e de inovação, conforme procedimentos descritos no regulamento.