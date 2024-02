Mais 12 auxiliares de Educação Infantil assinaram nomeações para trabalhar na rede municipal de ensino - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 09/02/2024 18:33

Volta Redonda - Mais 12 auxiliares de Educação Infantil assinaram nesta sexta-feira (9), no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Prefeitura de Volta Redonda, no bairro Aterrado, suas nomeações para trabalharem na rede municipal de ensino. O grupo, que foi aprovado no concurso público realizado em 2018, também escolheu no mesmo dia – desta vez na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME) – em qual escola cada um irá trabalhar. Todos os convocados começam a exercer suas funções a partir do próximo dia 19.

Um dos novos profissionais da educação a trabalharem para o município é Henrique Werneck de Souza. “No mesmo momento que eu estou ansioso, eu também estou bem empolgado para começar, a expectativa é grande”, disse ele, para quem a convocação “caiu do céu”. “Foi uma notícia muito boa quando recebi o telegrama da prefeitura. Levei um susto ser chamado depois de tanto tempo, mas fiquei feliz”.

Em janeiro, já haviam sido nomeados 20 professores dos Anos Iniciais (primeiro ao quinto ano) do Ensino Fundamental, aprovados no concurso de 2019, e sete auxiliares de Educação Infantil que haviam participado da seleção de 2018, atendendo à solicitação da SME para suprir as necessidades das instituições de ensino do município. Esses 27 profissionais começaram a trabalhar na última segunda-feira (5) e estavam no grupo de 28 professores e 55 auxiliares de Educação Infantil convocados por telegrama em 22 de janeiro.

Como todas as vagas não foram preenchidas, foi feita uma nova convocação, que resultou na nomeação dos 12 auxiliares nesta sexta-feira. Segundo o DGP, uma nova convocação será feita após o Carnaval, a fim de preencher as vagas ainda restantes.

Ao assumirem seus cargos, os novos auxiliares de Educação Infantil da rede municipal vão passar pelo estágio probatório, que atualmente é de três anos. Eles terão carga horária de 220 horas mensais e, além do salário-base, os novos contratados têm direito a vale-transporte e benefícios como a gratificação social de R$ 200; auxílio alimentação de R$ 250; gratificação do Fundeb, cujo valor é variável; e um acréscimo de 7,5% no salário-base para quem tiver concluído o Ensino Superior. E quem for fazer graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição privada de Ensino Superior tem direito a um auxílio financeiro.