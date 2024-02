Família de um homem, de 67 anos, que teve morte encefálica confirmada, autorizou a doação de órgãos e tecidos - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 09/02/2024 18:25

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou nesta sexta-feira (9), a primeira captação de córneas de 2024. A família de um homem, de 67 anos, que teve morte encefálica confirmada, autorizou a doação de órgãos e tecidos. O paciente estava internado no hospital onde foi realizado o procedimento de captação por cirurgiões do Programa Estadual de Transplantes (PET).

O trabalho de conscientização para a doação foi viabilizado pela equipe multidisciplinar do HSJB e da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT). Segundo a enfermeira da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, Daniela da Silva, as córneas vão ajudar as pessoas que estão aguardando na fila de transplantes. Sendo que um único doador de órgãos pode ajudar até oito pessoas.

“Muitos familiares pensam que a retirada da córnea vai deformar o corpo do paciente e isso não acontece. A cirurgia preserva a integridade física do corpo. É fundamental conscientizar as famílias para autorizar a doação de órgãos e tecidos, pois há centenas de pessoas aguardando na fila de transplantes”, disse a enfermeira, que acrescentou: “O receptor de um órgão doado é sempre escolhido de acordo com critérios técnicos: compatibilidade, gravidade, porte físico, entre outros. Tudo isso é feito para que haja maior chance de sucesso do transplante”.

O Hospital São João Batista é sede do Banco de Tecido Ocular, que atende a 34 municípios da região. Neste caso, cada doador pode beneficiar até quatro pessoas. Já o Programa Estadual de Transplantes (PET) foi lançado em abril de 2010 e é responsável pela aplicação do novo Regulamento Técnico, elaborado pelo Ministério da Saúde, através do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) no Estado do Rio de Janeiro.