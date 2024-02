Oftalmologia, gineco-obstetrícia e urologia foram as especialidades que mais tiveram aumento - Cris Oliveira/Secom PMVR

Oftalmologia, gineco-obstetrícia e urologia foram as especialidades que mais tiveram aumentoCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 11/02/2024 16:03 | Atualizado 11/02/2024 16:03

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB) fechou 2023 com 5.244 cirurgias realizadas, aumentando em 17,55% o número de intervenções cirúrgicas em relação a 2022, quando foram realizadas 4.461. Somente no mês de dezembro foram realizadas 522 cirurgias, contra 388 no mesmo período no ano anterior. De acordo com o balanço divulgado pela unidade hospitalar, das quatorzes cirurgias por especialidades realizadas no local, dez delas tiveram um aumento considerável em 2023.

Oftalmologia, gineco-obstetrícia e urologia foram as especialidades que mais tiveram aumento. A maior diferença foi na área de oftalmologia com 76 procedimentos em 2023, contra 19 em 2022 (aumento de 300%); na especialidade de gineco-obstetrícia, o aumento foi de 51,4%: 927 realizadas em 2023, contra 612 em 2022; em seguida vem as cirurgias de urologia, com 998 procedimentos em 2023, contra 775 em 2022 (28,7% a mais).

Os procedimentos cirúrgicos também apresentaram crescimento em relação às cirurgias gerais, com 1.069 realizadas ano passado e 942 em 2022 (aumento de 13,4%); os procedimentos vasculares aumentaram em 8,7%, ao subirem de 195 em 2022 para 212 em 2023; e cirurgia plástica: 22 em 2023 e 12 em 2022 – aumento de 8,3%.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, ressalta que o trabalho de excelência realizado na unidade pelas equipes da direção e médica, especialmente depois que a Prefeitura de Volta Redonda deu início aos mutirões de cirurgias, reduziram muito o tempo de espera dos pacientes e possibilitaram a realização de mais procedimentos.

“Desde que a prefeitura retomou o controle da unidade, há três anos, o hospital tem recebido um grande volume de investimentos dos governos municipal e estadual, que garantiram a aquisição de novos equipamentos e a reforma de vários setores da unidade, além das obras de ampliação. Estamos tornando o São João Batista um espaço cada vez melhor para trabalhar e para quem busca atendimento”, ressaltou Faria.



Ampliação e reforma do HSJB

O projeto prevê melhorias no prédio existente e a transformação da unidade em um hospital cirúrgico, onde ficava o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos, sendo três andares de estacionamento, com 70 vagas. Nesta nova estrutura, um dos pavimentos abrigará o centro cirúrgico, o centro de material e esterilização (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com dez leitos; este bloco será interligado ao primeiro pavimento do atual hospital.

Acima dele, serão construídas a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), com 20 leitos, e uma UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) com dez leitos, interligados ao 2° piso do atual prédio. Haverá uma nova rampa ligando os andares e dois elevadores. Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados, esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender a RDC 50 e 36, normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O almoxarifado terá três pavimentos interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto também será construída para atender às normas ambientais vigentes. A recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído. Toda unidade atenderá às resoluções pertinentes a estabelecimentos de saúde.

Investimentos

Nos últimos três anos, o hospital recebeu vários investimentos, inclusive de equipamentos para reabilitação dos pacientes, como guincho transferidor, e melhorias para acomodação, como novos leitos de enfermaria, novas poltronas e TVs. O hospital também se modernizou agilizando e aumentando a segurança nos procedimentos, com a aquisição de um ultrassom portátil para UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e quatro bisturis elétricos para o centro cirúrgico.