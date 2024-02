Com os detidos foi encontrado material ligado ao tráfico de drogas - Divulgação/PCERJ

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) prenderam por volta das 7h30 desta quarta-feira (14) um homem suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Segundo as informações da Polícia Civil, contra o suspeito havia ainda um mandado de prisão, relacionado com a operação Kautar, deflagrada em dezembro de 2022 em Volta Redonda, para combater o tráfico de drogas na cidade.

O homem foi preso após os policiais, em diligência pelo bairro Siderlândia, em Volta Redonda, avistarem dois homens em uma motocicleta, ambos sem capacete. Os agentes deram ordem de parada à dupla, mas eles fugiram em alta velocidade pela Avenida Presidente Kennedy. O condutor da moto, um menor de idade, perdeu o controle do veículo e os suspeitos caíram na rua.

O carona estava com uma mochila, onde os policiais civis encontraram dois rádios transmissores ligados, um coturno, duas fardas ghilie (para camuflagem de snipers), R$ 310 em dinheiro, um coldre, um cinto tático, um telefone celular e uma touca ninja. O Corpo de Bombeiros foi acionado, os envolvidos receberam atendimento no local e foram removidos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Enquanto os policiais permaneciam no local para a chegada dos bombeiros, marginais do tráfico local, ligados á organização criminosa Comando Vermelho, faziam ameaças contra os dois detidos, através de rádio comunicador, xingando e ameaçando matá-los. Apesar disso, segundo as informação da Polícia Civil, os marginais não foram ao local e não houve confronto armado.

O preso maior de idade foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado para prosseguimento da investigação e à disposição da Justiça. O menor foi apreendido e está à disposição da Justiça.