Cursos profissionalizantes em diversas áreas terão inscrições abertas na próxima segunda-feira (19) - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 14/02/2024 16:41

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), ligada à Prefeitura de Volta Redonda, abre a partir da próxima segunda-feira (19) inscrições para diversos cursos profissionalizantes neste primeiro semestre de 2024. São capacitações nas áreas de confeitaria, corte e costura, estética corporal, eventos, mecânica de autos, depilação, cabelereiro, manicure com aplicação de acrigel, maquiagem e empreendedorismo.

“A novidade será que levaremos o curso de Organização de Eventos Básico para a Estação Cidadania, no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Jardim Vila Rica, que também contará com os cursos de Maquiagem e Empreendedorismo. E o curso de Organização de Eventos Avançado vamos levar para o Cras Siderlândia”, contou a diretora social da FBG, Ethiene Correia.

As aulas serão realizadas em diferentes locais e horários, para atender às necessidades dos alunos. As vagas serão limitadas a 20 pessoas por turma. A aula inaugural será no dia 5 de março.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas de forma presencial até o dia 29 de fevereiro, das 8h às 15h, na sede da Fundação Beatriz Gama (Estrada Engenheiro Francisco Saboia Barbosa Filho, 3.000, Retiro).

“As inscrições para o curso básico de eventos, maquiagem e empreendedorismo deverão ser feitas no Cras Jardim Vila Rica, e as inscrições para o curso avançado de eventos no Cras Siderlândia”, explicou Ethiene.

O interessado precisa ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. É necessário apresentar um documento de identidade (original e cópia) e o comprovante de residência atualizado (original e cópia), além de uma foto 3X4 no ato da matrícula. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones: (24) 3511-3683 e (24) 3511-3698.

“Esses cursos são oferecidos para a profissionalização dos jovens e adultos, para que eles possam aperfeiçoar suas habilidades e, com isso, tenham mãos oportunidades no mercado de trabalho, crescendo profissionalmente”, afirmou o presidente da FBG, Vitor Hugo, citando que os cursos tem curta duração, com 70% das aulas em módulo prático com conteúdo focado nas necessidades reais do mercado, gerando condições aos participantes de desenvolvimento do empreendedorismo e geração de renda.