Assalto a supermercado ocorreu em 8 de janeiro deste ano, na Vila Santa Cecília, em Volta RedondaReprodução/PCERJ

Publicado 15/02/2024 18:43 | Atualizado 15/02/2024 19:54

Volta Redonda - Policiais civis da 93a DP (Volta Redonda), com apoio de agentes da 54a DP (Belford Roxo), prenderam por volta das 6h desta quinta-feira (15), em Belford Roxo, um homem de 23 anos identificado como um dos participantes de um assalto a um supermercado ocorrido em 8 de janeiro deste ano, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.



Agentes do núcleo de crimes contra patrimônio da 93ª DP realizaram um intenso trabalho de investigação, com técnicas de monitoramento e inteligência, e conseguiram identificar os três autores do crime: além do preso de 23 anos, um homem de 19 anos e outro de 24 anos.



O roubo ocorreu no dia 8 de janeiro, por volta das 6h10, quando os criminosos renderam a gerente do estabelecimento e duas funcionárias que já estavam trabalhando. O grupo roubou R$ 7 mil e várias bebidas alcoólicas de alto valor. As investigações apontaram que os ladrões fugiram para cidade de Belford Roxo naquela mesma manhã, utilizando um veículo Siena branco.



De acordo com as informações da Polícia Civil, o criminoso de 19 anos foi morto no dia 12 de janeiro, em Belford Roxo. O outro integrante do grupo, de 24 anos, não foi encontrado durante as buscas realizadas nesta manhã e é considerado foragido.



O preso foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.