Vacinação contra gripe em Volta Redonda será ampliada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 12/04/2024 12:50

Volta Redonda - A vacinação contra a Influenza (gripe) em Volta Redonda será ampliada para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. A aplicação para a nova faixa etária terá início neste sábado (13), juntamente com o “Dia D” para a vacinação contra a gripe, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Durante o dia, a vacina estará sendo aplicada nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) 249 e Santa Cruz, das 8h30 às 16h30, e no Sider Shopping, das 10h às 20h.

Já a partir de segunda-feira (15), a vacinação contra a gripe irá ocorrer em todas as 46 unidades básicas de saúde do município. As UBSFs Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande funcionam em horário estendido, das 7h às 19h. As demais unidades atendem das 7h às 17h.

“Convidamos toda a população acima de seis meses de idade, que ainda não se vacinou em 2024 contra a Influenza, para comparecer. A vacina é muito importante, pois nesse período do ano há o aumento de doenças respiratórias e ela reduz a demanda para os serviços de saúde e promove menos risco para todos”, destacou o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

Para se vacinar é preciso apresentar o cartão de vacina e um documento com foto ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Mais um Dia D

Para intensificar a vacinação contra a gripe em Volta Redonda, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu promover ainda este mês mais um “Dia D” para a vacinação contra a Influenza. No dia 27 de abril, a vacina será aplicada em todas as 46 unidades básicas de saúde do município.