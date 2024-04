Premiação da CEF reconhece municípios com melhores práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental - Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/04/2024 17:19

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda recebeu o Selo Caixa Gestão Sustentável, se tornando a primeira do Sul Fluminense a conquistar a premiação da Caixa Econômica Federal, que reconhece os municípios que aplicam as melhores práticas de Governança e Responsabilidade Socioambiental (ESG) na gestão pública local, utilizando de maneira sustentável os recursos e proporcionando aumento de bem-estar e qualidade de vida aos munícipes. O banco divulgará posteriormente a relação completa dos premiados.

“Além de ser a primeira cidade do Sul Fluminense, fomos uma das três do estado a receber esse prêmio, ao lado da capital Rio de Janeiro e Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Ficamos muito felizes por esse reconhecimento que retrata o bom uso do dinheiro público para melhorar a qualidade de vida da população”, comemorou o prefeito Antonio Francisco Neto, que recebeu a notícia em primeira mão nesta quinta-feira (18).

De acordo com a Caixa Econômica, o Selo Caixa Gestão Sustentável promove benefícios para a sociedade – proporcionando maior percepção de bem-estar e de qualidade de vida ao cidadão, através do incentivo aos municípios de práticas sustentáveis e governança, por meio da utilização responsável de recursos ambientais e públicos.

O prêmio também gera benefícios para os municípios, que passam a contar com condições diferenciadas na contratação de serviços e de produtos bancários, proporcionais ao nível alcançado.

E para receber o selo, os municípios participantes são avaliados por meio de 21 indicadores, distribuídos em quatro categorias: Ambiental, Social, Governança e Climático. Caso a cidade atenda aos critérios exigidos, ela recebe o certificado Selo Caixa Gestão Sustentável no nível alcançado.