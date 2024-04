Investimento de aproximadamente R$ 3,6 milhões traz melhorias para unidade atender 71 alunos - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Investimento de aproximadamente R$ 3,6 milhões traz melhorias para unidade atender 71 alunosGeraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 18/04/2024 11:52

Volta Redonda - A reconstrução da Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha, no bairro Voldac, em Volta Redonda, já tem concluídos 60% da estrutura total do novo prédio. Com investimento de aproximadamente R$ 3,6 milhões, nova unidade vai atender melhor os 71 alunos, divididos entre estudantes cegos, com baixa visão e deficiência múltipla (deficiência visual associada a outras deficiências).

Responsável pela fiscalização da obra, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) informou que as equipes estão realizando serviços como acabamento de cômodos dois pavimentos utilizando pastilhas cerâmicas nas paredes; montagem do próximo trecho da laje do primeiro pavimento, a ser concretado ainda neste mês; arremate de janelas do segundo andar, com acabamento e assentamento de pedras de granito; e instalações elétricas do 1º pavimento (incluindo fiação, instalação de quadro geral e disjuntores).

Os trabalhos envolvem ainda finalização do telhado da cobertura do auditório, sendo que 100% da estrutura metálica do telhado já está finalizada; e conclusão da escavação/execução das últimas sapatas do prédio principal da escola, no trecho que compreende a fachada do prédio.

“A empresa responsável pela obra já concluiu 83% da parte de alvenaria do primeiro pavimento, e 50% do segundo e terceiro andares. A parte de emboço está 55% concluída, incluindo áreas internas e externas. E na parte de hidráulica e esgoto, o primeiro andar já tem 90% finalizado, e no segundo pavimento a instalação já está 70% pronta”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Outras partes da obra também já foram finalizadas, como o poço do elevador, incluindo instalação subterrânea do duto de alimentação elétrica, restando apenas a execução da casa de máquinas localizada na cobertura; e a estrutura da escada de acesso do primeiro para o segundo andar.

Escola terá três pavimentos, incluindo Jardim Sensorial

O projeto de construção da nova escola prevê três andares, sendo que os dois primeiros terão salas de estar, de estimulação precoce e visual, avaliação, informática, música, alfabetização, apoio e da Direção e Secretaria. O prédio contará também com refeitório, banheiros para funcionários e alunos (incluindo acessibilidade), elevador, cozinha, despensa, depósito, auditório e biblioteca, entre outras áreas.

No terceiro pavimento será criado um Jardim Sensorial. O espaço, segundo a seção de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação (SME), será destinado para trabalhar a exploração sensorial, oferecendo aos estudantes a oportunidade de explorar diferentes texturas, cheiros e sabores de diversas partes das plantas. O terceiro andar terá ainda outros espaços, como área de fisioterapia, de circulação, além de depósitos e banheiro com acessibilidade.

A Escola Municipal Especializada Dr. Hilton Rocha atende a estudantes oriundos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda e de municípios vizinhos, estudantes de escolas particulares e da comunidade. A unidade possui matriculados alunos divididos entre crianças, adolescentes e adultos, com Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contraturno, além de reabilitar as pessoas que perderam ou estão em processo de perda da visão.