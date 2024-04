Ação começou na última quinta-feira (11) e deve terminar até a próxima quinta (18) - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/04/2024 11:52

Volta Redonda - A força-tarefa contra a dengue da Prefeitura de Volta Redonda chegou aos bairros Vila Americana e São Luiz. O trabalho, executado pela Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), alcançou 21 bairros contemplados.

A ação na Vila Americana e no São Luiz começou na última quinta-feira (11) e a previsão é terminar até a próxima quinta (18). Trinta e nove agentes de endemia estão divididos em quatro equipes, duas em cada bairro: 21 agentes atuam na Vila Americana e 18 no São Luiz.

“Na força-tarefa, os agentes fazem vistorias domiciliares, atendimento a denúncias dos moradores e também utilizamos drone para tentar identificar possíveis focos do mosquito, principalmente caixas d’água destampadas. Nesses casos, fazemos a notificação para que o morador providencie a solução”, explicou a coordenadora da Vigilância Ambiental de Volta Redonda, Janaína Soledad.

Ela reforçou que é importante os moradores receberem os agentes nas suas residências, uma vez que cerca de 80% dos focos estão dentro dos imóveis.

“O Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika, tem essa característica de se desenvolver próximo a locais onde há presença humana, então é importante que as pessoas vistoriem as suas residências e, principalmente, que aceitem e acatem as orientações do agente”, afirmou Janaína.

A partir da próxima semana, os agentes de endemia vão se dedicar à realização do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti), que identifica os locais do território com maior índice de focos do mosquito, obedecendo uma metodologia de amostragem conforme o número de imóveis. O resultado do LIRAa aponta as prioridades no combate à dengue.

Meu Bairro + Limpo

A Vila Americana, juntamente com a força-tarefa contra dengue, recebeu o programa “Meu Bairro + Limpo”, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Cerca de 100 funcionários da SMI promoveram, na última quinta e sexta-feira (11 e 12), serviços de manutenção como capina, roçada, tapa-buracos, pintura de meios-fios e retirada de entulho.