Já foram aplicadas 21.098 doses em Volta Redonda, colocando a cidade em quinto lugar no estado do Rio - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 16/04/2024 12:09

Volta Redonda - Volta Redonda é o município que mais imunizou contra a Influenza (gripe) no sul fluminense. O número de doses de vacinas aplicadas é de 21.098, resultado que coloca a cidade em quinto lugar no estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital, Rio de Janeiro, de São Gonçalo, Niterói e Nova Iguaçu. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e do Ministério da Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) seguiu o calendário nacional e antecipou o início da vacinação em mais de um mês, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Volta Redonda começou a imunização contra gripe no dia 23 de março para grupos específicos e, nesta semana, ampliou o público para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

“A campanha de vacinação contra a gripe está com uma grande adesão em Volta Redonda. E a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) adotou estratégias para facilitar o acesso da população às doses. Estamos mantendo unidades da Atenção Primária à Saúde abertas nos finais de semana e, somente no mês de abril, teremos dois Dias D de Vacinação: o primeiro aconteceu no último sábado (13) e o outro será no próximo dia 27. Além disso, temos unidades básicas funcionando em horário estendido de segunda a sexta-feira”, falou a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin.

Vacinação em todas as unidades de saúde

A vacinação contra a gripe em Volta Redonda ocorre em todas as 46 unidades básicas de saúde do município de segunda a sexta-feira. Sendo que as UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) Siderlândia, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Volta Grande funcionam em horário estendido, das 7h às 19h. As demais unidades atendem das 7h às 17h.

A vacina utilizada é a trivalente – ou seja, que apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação. A vacinação seguirá até o dia 31 de maio.