Projeto oferece oficinas socioeducativas e serviços de convivência, fortalecendo laços comunitários e sociaisDivulgação/Secom PMVR

Publicado 14/04/2024 17:11

Volta Redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), em Volta Redonda, anunciou nesta semana mais um novo projeto. É o Jovem Alerta, parceria com o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola), que vai integrar o novo ciclo de formação para os jovens do Projeto Educando o Adolescente Assistido (Peaa). A iniciativa inovadora tem por objetivo complementar a formação profissional dos adolescentes atendidos pela FBG, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, para que possam se destacar e prosperar no mundo profissional.

O projeto vai oferecer oficinas socioeducativas e serviços de convivência, buscando, assim, fortalecer os laços comunitários e sociais, ampliando o universo informacional e cultural dos participantes. O projeto é apresentado pela instituição como uma ferramenta para inspirar o desenvolvimento de novas habilidades e potencialidades, pavimentando o caminho para projetos de vida inovadores e para o alcance da autonomia e do protagonismo social.

Para o presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, o projeto reafirma o compromisso da instituição para com os jovens, devido ao potencial de ser um catalisador de mudanças positivas na vida de cada um deles.

“Estou entusiasmado com as possibilidades que o Jovem Alerta traz. Este projeto não é apenas uma atividade adicional, é uma jornada de transformação. Nosso objetivo é desenvolver ações progressivas que promovam a integração ao mundo do trabalho e o desenvolvimento humano, criando um ambiente acolhedor que estimula a participação ativa e a capacitação”, declarou Vitor Hugo.