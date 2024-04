Em março, foram 145 visitas com acompanhamentos às vítimas atendidas pelo serviço, e 40 novas medidas protetivas entregues - Divulgação/Semop PMVR

Em março, foram 145 visitas com acompanhamentos às vítimas atendidas pelo serviço, e 40 novas medidas protetivas entreguesDivulgação/Semop PMVR

Publicado 12/04/2024 16:51

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda conta com um serviço que auxilia as mulheres vítimas de violência em Volta Redonda: a Patrulha Maria da Penha. Em março, foram 145 visitas com acompanhamentos às vítimas atendidas pelo serviço, e 40 novas medidas protetivas entregues.

Essas visitas fazem parte do trabalho de monitoramento, que também é feito por contato telefônico, e reforçam a proteção dessas mulheres vítimas de violência doméstica. A patrulha realizou ainda dois acompanhamentos, um à Defensoria Pública por descumprimento de medida protetiva e outro para abrigamento.

Criada em outubro de 2016 pelo então comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e atual secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, a patrulha é um instrumento para reforçar a proteção às mulheres e frear a violência contra a mulher em Volta Redonda.

“Através da Patrulha Maria da Penha nós protegemos essas mulheres e impedimos que um crime mais grave possa acontecer, além de combatermos a sensação de impunidade. Temos investido em melhorias e o serviço tem se aperfeiçoado, com a proposta de se tornar cada dia mais humanizado e próximo dessas mulheres em situação de vulnerabilidade”, comentou o secretário Luiz Henrique.

Serviço

Para denunciar casos de violência contra a mulher, o morador de Volta Redonda pode ligar os números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Fotos: Divulgação/Semop