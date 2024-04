Assinatura do acordo ocorreu essa semana, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto - Cris Oliveira/Secom PMVR

Assinatura do acordo ocorreu essa semana, no gabinete do prefeito Antonio Francisco NetoCris Oliveira/Secom PMVR

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda vai implantar cinco novos projetos que vão beneficiar a população do município, através de uma parceria com a Associação de Aposentados de Volta Redonda (AAP-VR) e a Fundação CSN. A assinatura do acordo ocorreu essa semana, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto. Os projetos terão início previsto para a segunda quinzena de abril.

Quatro desses projetos são voltados para a população idosa e um para crianças e adolescentes. Todos serão implantados graças as doações do imposto de renda realizadas pelas entidades parceiras.

Segundo as Leis de incentivo social, o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Volta Redonda (FMDI) e o Fundo Municipal para Infância e Adolescência (FINAD) podem ser beneficiados com as doações dos valores devidos ao Imposto de Renda, que podem ser deduzidas da taxa a ser recolhida no ano seguinte pelo contribuinte.

A captação do recurso é feita pela entidade, que só recebe o benefício se estiver regularizada nos conselhos da criança e idoso. A partir desse momento ela está apta a receber o recurso para que o seu projeto receba a verba. O projeto precisa ser aprovado previamente no Conselho Municipal.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, ressalta que através de iniciativas como esse é possível avançar nas políticas de proteção à infância e aos idosos.

“Vale ressaltar que as leis de incentivo social têm um papel importante e de forma positiva auxiliam a vida de muitos cidadãos. Devido às doações realizadas por meio do Imposto de Renda, vários projetos ganham vida, ajudando milhares de pessoas”, afirmou a secretária.

Os projetos

Projeto Humanização - Acolhimento Institucional Humanizado na ILPI João Miguel da Silva - visa manter o acolhimento dos idosos em situação de vulnerabilidade social, assim como garantir o acesso dos idosos acolhidos à convivência mista entre os residentes (acamados e não acamados) bem como aos serviços da Rede Socioassistencial das demais Políticas Públicas através de Oficinas Terapêuticas, incentivar a prática de exercício físicos, através das oficinas de mobilidade programadas por Fisioterapeuta e Educadores Físicos.

Projeto Resgatando Saberes - Promove a qualidade de vida da população idosa de Volta Redonda através do cultivo e distribuição de hortaliças e fomento da agricultura familiar urbana, de forma a melhorar a saúde integral, a socialização e integração de idosos, além da criação de vínculos sociais. Vinculação de duas estufas para cultivo de hortaliças, 100 idosos serão contemplados. Será executado na Escola Técnica Pandiá Calógeras. Terá como parceria as Secretarias Municipais de Assistência Social (Smas) e Esporte e Lazer, a Academia Oscar Cardoso e AAP-VR.

Projeto Bailes da Vida - Promove o bem-estar físico e mental das pessoas idosas através da prática de dança de salão, enquanto fomenta a integração intergeracional e a troca de conhecimentos. Visando o fortalecimento do corpo e do cérebro em sinergia, prevenindo doenças das articulações, coluna e do cérebro.

Projeto Melhor Visão para Melhor Idade - Mantém o acolhimento dos idosos em situação de vulnerabilidade social com realizações de exames oftalmológicos preventivos para a pessoa idosa do município de Volta Redonda – RJ e atendimentos ambulatoriais em oftalmogeriatria. Melhorando a qualidade de vida da pessoa idosa com manutenção da boa qualidade da visão mantendo a sua capacidade funcional, autonomia e dignidade.

Capacitar para crescer 2024 – Tem como objetivo intervir na realidade de vulnerabilidade social no município de Volta Redonda, proporcionando aos adolescentes condições dignas de acesso à educação profissional de qualidade, aumentando o desempenho e, consequentemente, inserção diante ao mundo do trabalho. O programa será desenvolvido nos Centros de Referências Assistência Social (CRAS) do município, preparando os jovens para o mercado de trabalho e desenvolvendo competências para formação integral do indivíduo.