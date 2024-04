Com os suspeitos presos foram encontradas drogas, munições e rádio comunicadores - Divulgação/PMERJ

Publicado 12/04/2024 15:08

Volta Redonda - Dois suspeitos de tráfico de drogas, de 24 e 18 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Três Poços, em Volta Redonda, após uma troca de tiros com policiais militares. Com os suspeitos foram encontradas drogas, munições e rádio comunicadores.

A guarnição foi ao local verificar uma denúncia de que elementos estariam traficando no local. Quando chegaram, avistaram um dos suspeitos de arma em punho, e na tentativa de abordagem, ele atirou contra a equipe policial, que revidou.

O homem que disparou conseguiu fugir, mas os outros dois suspeitos foram presos. Com eles foram encontrados 36 pinos de cocaína; 14 trouxinhas de maconha; um comprimido de ecstasy; 13 munições calibre 380; dois rádio transmissores; três aparelhos celulares; uma mochila; além de R$ 188 em espécie.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde foram autuados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.