Para participar do PET-Saúde é preciso ser funcionário da Secretaria Municipal de Saúde - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 12/04/2024 16:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, em parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda e a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, foi contemplada pelo Ministério da Saúde com o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde). Com o nome “Agora é a vez delas! PET-Saúde Equidade: uma proposta de abordagem intersetorial com as políticas de Direitos Humanos”, o projeto inicia as atividades no próximo dia 1º de maio.

O programa visa a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade, aprimorando em serviço o conhecimento dos profissionais da Saúde, bem como dos estudantes dos cursos de graduação na área da saúde. O PET-Saúde disponibiliza três modalidades de bolsa: uma para os alunos, que antecipam a iniciação do trabalho no cenário prático; e outra para tutoria acadêmica. Ambas serão preenchidas pelo UniFOA, instituição que inscreveu o projeto junto com Volta Redonda.

A terceira modalidade é destinada aos profissionais da Rede Municipal de Saúde, que está com as inscrições abertas pelo link https://docs.google.com/forms/d/1YiHXTaML3XjbZp9cM6bU6tOHdCmjZqSeyys9iJAGRAM/edit, até segunda-feira (15).

Requisitos

Os candidatos devem ter nível superior e vínculo ativo com o serviço público de saúde da Prefeitura de Volta Redonda; ter comprovada inserção profissional nos cenários de aprendizagem dos alunos do UniFOA; e disponibilidade de, no mínimo, oito horas semanais para o desenvolvimento das ações de preceptoria e para reuniões convocadas fora do horário de expediente, pelo período de vigência do projeto, entre 2024 e 2026; entre outros pré-requisitos.

O edital completo está disponível no endereço eletrônico: https://drive.google.com/file/d/1HmbC7r6U2OtvROBHbSmKS0cUoC52xnLd/view?usp=drive_link.

“A partir do momento que o município ganha o edital, o próximo passo é fazer a seleção dos alunos que vão participar do projeto; os preceptores, que são os profissionais de saúde que vão acompanhar os alunos dentro das ações previstas e dos professores que serão inseridos nesse contexto. Vamos trabalhar com cinco grupos tutoriais compostos por coordenador do grupo, o tutor (docente da faculdade), preceptores (profissionais da rede municipal de saúde) e os alunos. Volta Redonda ficará com três grupos e Pinheiral com dois, já que os municípios inscreveram o projeto juntos”, explicou a médica de Família e Comunidade, Sílvia Mello dos Santos.

Parceria com o UniFOA e o impacto para os usuários da rede municipal de saúde

O PET-Saúde permite aos estudantes uma vivência de práticas diferenciadas na rede de atenção à saúde. “Sabemos que a formação fragmentada dos diferentes cursos aliados aos estágios uniprofissionais são uma grande barreira para o cuidado integral às pessoas. As demandas em saúde dos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) são complexas e multidirecionais, a integralidade do cuidado sob diferentes olhares profissionais favorece a resolutividade desses problemas. A indução do estágio multiprofissional pelo projeto garante a formação para as necessidades atuais do sistema público de saúde”, explicou a secretária de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha.

“A democracia se fortalece com o direito ao trabalho digno na saúde. Por isso, parcerias com as instituições de ensino são fundamentais, assim como o investimento na educação permanente que é a base para a experiência transformadora das relações de trabalho no SUS. Qualificar permanentemente significa a melhoria constante do cuidado ofertado às pessoas, o PET qualifica e ressignifica os processos de trabalho, impactando diretamente em uma Saúde cada vez melhor”, disse a secretária.