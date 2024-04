Professor Osvaldir (camisa azul) assume o lugar de Sérgio Sodré (camisa verde) - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Professor Osvaldir (camisa azul) assume o lugar de Sérgio Sodré (camisa verde) Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 15/04/2024 12:29

Volta Redonda - O professor e mestre Osvaldir Geraldo Denadai assumiu nesta segunda-feira (15) a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Volta Redonda, em lugar de Sérgio Sodré, que se afasta da função para se dedicar exclusivamente ao trabalho que já vem desenvolvendo à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). A oficialização da troca aconteceu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto.

Com mais de 40 anos de experiência em gestão na área educacional, Osvaldir Denadai exercia desde abril do ano passado a função de assessor especial da SME, atuando, principalmente, em projetos de inovação, envolvendo a implantação de sistema de gestão administrativa e acadêmica na secretaria.

“Acompanhar o Sodré durante esse tempo na secretaria de Educação me deu a possibilidade de conhecer os projetos e as equipes, e isso me dá uma tranquilidade maior para trabalhar”, destacou Osvaldir, que seguiu, após a reunião na prefeitura, para a SME, onde, junto de Sodré, deu continuidade ao processo de transição e programou reuniões com equipes diretivas.

O secretário da SMDET, Sérgio Sodré, destacou o trabalho que desenvolveu à frente da SME – fevereiro de 2023 a abril de 2024 –, período no qual foram implementados diversos projetos que permitiram um avanço pedagógico e de gestão educacional. Dentre as entregas, estão a nova creche Dauro Aragão, com 400 vagas de tempo integral; a retomada da entrega de material e uniforme escolar (com a novidade do tênis) no início do ano; a entrega de SmartTVs para escolas, notebooks para professores e chromebooks para alunos; além de eventos como a Fira Rio – etapa estadual da competição de robótica entre escolas – e a criação, por meio de parcerias, do espaço “Vírgula HUB de Inovação VR”.

“Agradeço ao prefeito Neto pela confiança e apoio que depositou em mim; aos profissionais da rede municipal, com os quais tive uma bela e relevante experiência agregada à minha vida”, disse Sodré, que se colocou à disposição para continuar colaborando com a Educação do município.

“Trabalhei com determinação para alcançar o máximo de melhorias possíveis e reconheço que ainda existe muito trabalho pela frente. Como educador, comprometido com a Educação de Volta Redonda, estarei sempre à disposição para tratar de questões relacionadas ao desenvolvimento e avanço da Educação. Ao Osvaldir, desejo sucesso e pode contar comigo”, afirmou Sodré.

O prefeito Neto agradeceu a Sodré pelo trabalho, destacou a escolha pelo professor Osvaldir para assumir a SME e desejou sucesso ao novo secretário de Educação.

“O Sodré conseguiu melhorar muito a Educação de Volta Redonda, trazer inovação para as escolas e para os alunos. Fez um trabalho interno muito importante que já rendeu frutos e que vai levar a nossa educação, que já referência, a ser melhor ainda. E tenho certeza que a escolha pelo Osvaldir foi mais do que acertada. Com a experiência que ele tem na área educacional e com o alinhamento todo esse tempo com o Sodré, quem ganha é o ensino público da nossa rede”, afirmou o prefeito.

Conheça mais sobre o novo secretário de Educação de Volta Redonda

Osvaldir Geraldo Denadai, nascido em 1/3/1956 em Boituva, interior do estado de São Paulo, está radicado em Volta Redonda há 43 anos, onde casou com Marlene de Oliveira Faria Denadai e tem dois filhos: ngelo e Ana Rafaella.

É formado em Ciências Contábeis, com especialização em Didática do Ensino Superior e Mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios pela UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Atua profissionalmente, desde 1982, na gestão da educação: primeiro na Fundação Oswaldo Aranha (FOA), onde trabalhou por quase 20 anos, exercendo vários cargos administrativos e acadêmicos, tendo sido o primeiro reitor do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Depois, por 20 anos, desenvolveu o seu trabalho na Fundação Educacional Rosemar Pimentel (Ferp), ocupando o cargo de pró-reitor administrativo do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB).

Atuou por um ano como assessor especial junto à Secretária Municipal de Educação e é vice-presidente da Agência de Desenvolvimento Regional do Sul Fluminense (ADR Sul Fluminense).

Nestes 43 anos de Volta Redonda, participou de inúmeros projetos sociais, desenvolvidos em prol da comunidade, tendo sido agraciado pela Câmara Municipal de Volta Redonda com o título de Cidadão Volta-redondense e com a medalha Getúlio Vargas de Mérito Legislativo de Volta Redonda; e pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) com a Medalha Tiradentes.