PMs apreenderam R$ 2.575 em drogas, além de pistola 9mm e munições - Divulgação/PMERJ

Publicado 14/04/2024 17:45

Volta Redonda - Dois homens - de 24 e 27 anos - foram presos no final da tarde deste sábado (13), no bairro Coqueiros, em Volta Redonda, após uma abordagem da Polícia Militar encontrar com eles mais de R$ 2.575, e uma pistola 9mm, com numeração raspada, que um dos suspeitos chegou a tirar da cintura quando avistou os policiais militares. Um dos integrantes da equipe policial chegou a fazer dois disparos de advertência. Ninguém ficou ferido.

Os suspeitos foram flagrados após os PMs irem à localidade verificar uma denúncia sobre elementos armados traficando drogas. Após um cerco - quando houve o início de confronto armado - os policiais militares conseguiram deter a dupla com um pistola calibre 9mm com numeração raspada; 10 munições intactas cal 9mm; três pinos de cocaína de R$ 35; 30 pinos de cocaína de R$ 20; três pinos de cocaína de R$ 10; 13 tambores de skank de R$ 20; 22 pedras de crack de R$ 10; 18 tiras de maconha de R$ 30; 19 tiras de maconha de R$ 20; e 54 sacolés de maconha de R$ 10, totalizando R$ 2.575 em drogas; e ainda R$ 84 em espécie e dois rádio comunicadores.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.