Período de alerta registrou 665 ocorrências, 21% a menos que período anterior - Divulgação/Secom PMVR

Período de alerta registrou 665 ocorrências, 21% a menos que período anteriorDivulgação/Secom PMVR

Publicado 15/04/2024 11:42

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Volta Redonda divulgou o balanço do Alerta de Verão 2023/2024, que durou entre os dias 1º de novembro de 2023 a 31 de março deste ano. Durante o período, foram 665 ocorrências, número 21% menor que o registrado no período de alerta anterior (2022/2023). Segundo o coordenador da Defesa Civil, Rubens Siqueira, o órgão se mantém preparado durante todo o ano, mas intensifica as ações em períodos de maior ocorrência de chuvas.

“Inclusive, mobilizamos outras secretarias, órgãos, setores do governo municipal, de modo a estarmos sempre preparados para atender com o melhor tempo de resposta possível as ocorrências”, explicou Rubens.

O levantamento do período de Alerta de Verão aponta ainda que o bairro mais afetado foi o Santo Agostinho, e a irregularidade com maior quantidade de ocorrências foi deslizamento. Ainda segundo o balanço, os números de interdições, assim como o de ocorrências, também caíram: foram 28 entre 2023 e 2024, contra 51 no período 2022/2023 – número 45% menor. A Defesa Civil também emitiu 114 notificações no último período, sendo 52% menor que o período anterior.

O volume de chuva registrado entre 1º de novembro de 2023 e 31 de março de 2024 foi de 1.105,8mm, o que representa 45% a menos que o volume referente ao Alerta de Verão 2022/2023. A maior precipitação aconteceu em março deste ano: 90,4mm. O nível do Rio Paraíba do Sul teve sua maior cota com 2,70m acima do nível normal.

“Apesar de Volta Redonda ser afetada por fortes chuvas como acontece em outras cidades de médio e grande porte do país, nós mostramos um município bem preparado, uma cidade resiliente, com capacidade de resposta imediata frente aos eventos de natureza hídrica, química, geológica e humana. Junto a isso, é importante mantermos o plano de contingenciamento atualizado, visto que problemas como alagamentos, deslizamentos e desmoronamentos não escolhem hora para acontecer”, destacou o coordenador da Defesa Civil.

Prevenção

As ocorrências e outros registros apresentaram quedas, muito em parte por conta dos investimentos do governo municipal em prevenção. Obras de contenção de encostas, muros, taludes e outros espaços públicos evitaram situações de maior gravidade.

Recentemente, por meio do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda), a prefeitura concluiu cinco obras de contenções de encostas, tendo por objetivo evitar deslizamentos, bloqueios de vias e acidentes, além de evitar que a vida da população seja colocada em risco, ou que possam perder o lar em que vivem ou seus pertences. Essas melhorias contabilizaram mais de R$ 600 mil em investimentos. O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que, somente em 2023, a autarquia investiu mais de R$ 2,3 milhões em 22 bairros, entregando 42 intervenções importantes para garantir a segurança dos moradores.

“Temos trabalhado muito também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), que, junto ao Furban, tem feito obras importantes, além de realizar a limpeza de córregos, bueiros, construir e reparar sistemas de drenagem de água da chuva. O mais importante é que estamos conseguindo salvar vidas”, frisou o prefeito.