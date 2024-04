Objetivo da reunião é montar estratégia para reprimir prática e identificar possíveis receptores - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 17/04/2024 11:23

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) promoveu nessa terça-feira (16) uma reunião de integração entre a Guarda Municipal e as polícias Militar e Civil com objetivo de definir uma ação conjunta para coibir o furto de fios de cabos de energia e hidrômetros. Participaram do encontro também representantes da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), do Departamento de Iluminação Pública (Deip), do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), órgãos afetados diretamente pelos crimes.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, disse que houve um aumento nos furtos de cabos de energia e hidrômetros em Volta Redonda, o que vem gerando sérios transtornos até mesmo para bairros inteiros. Para coibir a prática delituosa, ficou definido que a Polícia Militar vai aumentar as ações de fiscalização em locais e horários onde os crimes já foram registrados.

“Nós entendemos que esses crimes são praticados pelas mesmas pessoas e em vários lugares da cidade. Já existem procedimentos apuratórios. Então nesse primeiro momento nós queremos identificar os receptadores; para onde esses produtos são levados. O próximo passo é convidarmos todas as reciclagens, cooperativas e ferros-velhos para uma reunião. Não estamos pré-julgando ninguém, mas precisamos entender como é que funciona toda essa estrutura de comércio”, disse Luiz Henrique, acrescentando que a ideia é incentivar a denúncia de atos ilícitos.

“Queremos nos aproximar e nos colocar à disposição dessas pessoas para que eles possam fazer contato com os órgãos de segurança pública em qualquer situação de produto duvidoso. Não é só comprar, é comprar com responsabilidade. O furto de um cabo deixa um bairro inteiro sem energia; inviabiliza o tratamento de saúde de uma pessoa enferma; causa prejuízo financeiro significativo aos cofres públicos; e um prejuízo social muito grande. É um problema em todo o Brasil e também está acontecendo em Volta Redonda”, completou o secretário de Ordem Pública.

O delegado titular da 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), Vinícius Coutinho, lembrou que esses furtos de cabos de energia e hidrômetros não são crimes novos, mas afirmou que eles vêm apresentando um aumento em Volta Redonda.

“Não sabemos se os receptadores, aqueles que compram esses materiais furtados, sentiram alguma facilidade, mas vamos aumentar a repressão. É importante que a população esteja atenta a algo que fuja da normalidade: uma pessoa carregando um material suspeito durante a madrugada, comunique as forças de segurança, porque a partir disso a gente pode ser capaz de identificar uma vítima e retirar o suspeito de circulação”, falou Coutinho.

Denúncias e auxílio da população

O major da PM, Rodrigo Faleiro, responsável pelas ações de planejamento do 28º BPM (Batalhão da Polícia Militar), ressaltou a importância do registro das ocorrências na delegacia.

“É interessante a população registrar esses crimes. Porque somente através do registro feito na delegacia da Polícia Civil as forças de segurança poderão trabalhar com maior exatidão. Nós vamos aumentar as abordagens nas ruas, principalmente onde estão ocorrendo esses crimes e a população pode ligar para o 190 (Polícia Militar) que a viatura estará no local”, assegurou Faleiro.

Além do 190, as denúncias podem ser feitas pelo 153 da Guarda Municipal e 197 da Polícia Civil.

Participaram também da reunião o subsecretário de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, o comandante em exercício da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), inspetor Antônio Almico, o coordenador da Operação Segurança Presente, major José Eduardo Martins Silvério e a diretora do Departamento de Fiscalização de Atividades Econômicas da secretaria de Fazenda (SMF), Elisângela Almeida.