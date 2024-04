Motocicletas irregulares foram apreendidas em operações do Sistema Integrado de Segurança - Divulgação/Semop PMVR

Motocicletas irregulares foram apreendidas em operações do Sistema Integrado de SegurançaDivulgação/Semop PMVR

Publicado 16/04/2024 13:01

Volta Redonda - Quatro motocicletas em situação irregular foram apreendidas nessa segunda-feira (15) em operações do Sistema Integrado de Segurança de Volta Redonda. A força-tarefa composta por policiais militares do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e um guarda municipal retiraram das ruas e encaminharam à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) dois veículos com restrição criminal. Outras duas motocicletas foram removidas ao depósito público municipal, uma por descarga aberta (barulhenta) e a outra por condutor inabilitado.

Três das quatro motos foram apreendidas em operações realizadas no bairro Candelária. Uma com registro de roubo/furto, outra com a numeração do chassi raspado e a terceira com descarga aberta.

Já a quarta motocicleta foi recolhida no bairro Nossa Senhora das Graças, quando o condutor, um homem de 28 anos, foi abordado pelos agentes em patrulhamento. Durante a abordagem, os policiais militares e guarda municipal descobriram que o condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e que portava duas porções de maconha. Ele e o garupa foram encaminhados à delegacia, enquanto a motocicleta foi removida ao depósito público.

Atuações visam redução da criminalidade

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, afirma que o Sistema Integrado de Segurança favorece o fortalecimento de toda a rede do município, otimizando recursos e melhorando o policiamento, com foco na redução da criminalidade.

“As abordagens têm sido intensificadas e os agentes nas ruas estão atentos para qualquer situação anormal. Mais uma vez parabenizo os policiais militares e guardas municipais envolvidos nas ocorrências. O Sistema Integrado de Segurança Pública vem se mostrando efetivo em sua proposta, que é a de promover um policiamento suplementar, auxiliando as forças de segurança do município. É importante também ressaltar a participação da sociedade. Não conseguimos ter uma viatura em cada esquina, mas temos contado com um cidadão de bem em cada canto da cidade, tornando as ações mais efetivas”, disse o secretário.