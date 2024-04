Mutirão de cirurgias ortopédicas beneficiou cinco pacientes, com idades entre 14 e 69 anos - Divulgação/Secom PMVR

Mutirão de cirurgias ortopédicas beneficiou cinco pacientes, com idades entre 14 e 69 anosDivulgação/Secom PMVR

Publicado 16/04/2024 13:19

Volta Redonda - Dando continuidade ao programa de mutirão de cirurgias, o Hospital São João Batista (HSJB), unidade da Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda, realizou mais cirurgias na sexta-feira (12) e no sábado (13). Dessa vez foram realizadas cirurgias de coluna, artroplastia e videoartroscopia. Cinco pacientes – sendo duas mulheres, dois homens adultos e um adolescente, com idades entre 14 e 69 anos – passaram pelos procedimentos.

As cirurgias de coluna fazem parte do projeto “Coluna Reta”, programa pioneiro da Prefeitura de Volta Redonda para diagnóstico precoce e tratamento da escoliose idiopática. Desta vez o projeto beneficiou dois pacientes, de 20 e 14 anos. As cirurgias foram realizadas pelo ortopedista especialista em coluna Juliano Coelho e pelo neurocirurgião Júlio Meyer. Os pacientes passam bem e com programação de alta para quarta-feira (17).

O projeto “Coluna Reta”, inédito no Brasil, já realizou 48 intervenções beneficiando adolescentes com indicação para cirurgia. Os beneficiários apresentavam como diagnóstico a escoliose, uma deformidade tridimensional da coluna vertebral que acomete crianças e adolescentes na fase do crescimento. O ortopedista Juliano Coelho, que é responsável pelo projeto, destaca que o propósito do “Coluna Reta” é o diagnóstico precoce, para evitar os procedimentos cirúrgicos.

“Desde que o projeto foi criado, estamos ampliando o atendimento. Começamos no Estádio Raulino de Oliveira e ampliamos para as escolas de Volta Redonda, onde realizamos as triagens. Assim que a gente identifica uma criança que iniciou a escoliose já encaminhamos que entre no nosso sistema para acompanhamento”, explicou o médico.

Artroplastia e videoartroscopia

Já no mutirão de cirurgias ortopédicas do HSJB, as intervenções realizadas pela equipe do diretor médico do Hospital São João Batista, o ortopedista Flávio Reis, foram de artroplastia de quadril e videoartroscopia de joelho. Os beneficiados foram os três pacientes, de 69, 47 e 35 anos.

O mutirão realizado na unidade hospitalar tem como objetivo reduzir a fila de espera dos procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). No ano passado foram realizadas mais de 100 cirurgias. Todos os pacientes já tiveram alta e passarão por revisão e acompanhamento ainda esta semana, na própria unidade hospitalar.

O diretor médico Flávio Reis ressaltou que a unidade segue avançando nas cirurgias realizadas em mutirão. “Esse foi mais um fim de semana dando prosseguimento ao nosso mutirão, que permite a manutenção da agenda de cirurgias eletivas e ainda a realização das cirurgias de emergência, já que o hospital também é uma unidade de pronto-atendimento”, explicou o ortopedista.