Parceria foi firmada em reunião no Palácio Laranjeiras, sede do Governo do Estado - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 17/04/2024 16:13

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) firmou neste mês um convênio com o Procon estadual que vai proporcionar assistência técnica no atendimento e capacitação do corpo técnico do órgão municipal. A parceria foi firmada durante reunião no Palácio Laranjeiras, Zona Sul da capital, sede do Governo do Estado. No encontro, que contou com a participação da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ficou acertada a unificação do atendimento no estado.

“Esta unificação será muito importante para os consumidores de nosso estado. A partir da troca de informações, a solução das demandas será rápida, garantindo aos consumidores mais qualidade e solução em tempo curto para suas demandas”, afirmou João Silveira, coordenador do Procon-VR, que participou da reunião ao lado da advogada Mara, e representantes de outros Procons do estado.

Dentre as ações já previstas para a atuação em parceria, está programada para o mês de junho um curso com o objetivo de qualificar e melhorar a utilização da plataforma “Pró consumidor”.

“O Governo do Estado tem sido um grande parceiro de Volta Redonda em várias frentes, com importantes obras de mobilidade urbana e de saúde, entre tantos outros investimentos, e agora mais essa parceria para beneficiar o cidadão de Volta Redonda. Agradeço ao governador Cláudio Castro pela parceria mais uma vez”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.