Crianças visitaram gabinete e perguntaram a Neto sobre o dia a dia de um prefeito Cris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 18/04/2024 16:18

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu na manhã desta quarta-feira (17) a visita de cerca de 50 estudantes da Escola Municipal Mário Villani, do bairro Açude II. Acompanhadas por professoras e um representante da Direção da escola, os alunos ganharam chocolates do prefeito e conheceram um pouco da sua rotina.

Durante o encontro, que faz parte do encerramento do projeto realizado dentro da unidade escolar, as crianças trouxeram perguntas sobre o dia a dia de um prefeito, e fizeram solicitações de melhorias estruturais para a escola, em áreas como iluminação e construção de uma quadra esportiva.

Na oportunidade, o prefeito Neto, que tem um carinho especial pelas crianças, fez questão de deixá-las à vontade. “Foi um momento de muita alegria, pois as crianças representam o nosso futuro. Quem sai ganhando nesses encontros sempre sou eu, que aprendo com essas crianças. Daqui a alguns meses vou recebê-los novamente para que eles possam me contar como ficaram as obras que eles me solicitaram. Vou atender a todas elas”.

Entre os principais assuntos abordados pelos alunos estavam: como Neto decidiu se tornar prefeito; quais são as suas principais responsabilidades; como ele pretende renovar a cidade; os desafios de um gestor; quais foram as principais obras e realizações da administração municipal; entre outros.

Para a supervisora educacional da unidade de ensino, Marily de Fátima Mansur, o encontro serviu para concluir o projeto que estava sendo realizado dentro da sala de aula. “Eles estavam estudando o espaço público. Como isso, fizemos o mapeamento dos espaços existentes no bairro Açude e na cidade. Entre eles surgiu a prefeitura e então conseguimos agendar esse encontro com o prefeito. Esse bate-papo contribuiu muito para o aprendizado deles, uma vez que o Neto tirou todas as dúvidas dos alunos”.

A professora do 3º Ano do Ensino Fundamental, Anne Caroline Vidal Souza, contou que o encontro serviu também para desmistificar a figura de um prefeito. “Hoje eles conheceram um pouco mais da vivência do prefeito. Trabalhamos esse tema durante o primeiro trimestre e as perguntas surgiram durante uma roda de conversa que realizamos ontem (terça-feira). Foi um momento inesquecível para todos nós”.

Obras

Durante o encontro, o prefeito Neto lembrou da construção de um novo sistema de drenagem de águas pluviais no bairro Açude II, que vai melhorar as condições do bairro em dias de chuva.

“Detectamos que a rede estava com muitos problemas, manilhas quebradas e entupimentos em diversos pontos. A solução está sendo refazer a rede”, explicou Neto.

O bairro Açude está ganhando também obras de asfaltamento e infraestrutura que estão sendo realizadas por meio de parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado.