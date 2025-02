Prefeitura disponibilizou quatro contatos via Whatsapp para informação sobre o IPTU 2025 - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 18/02/2025 11:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), disponibilizou quatro contatos via aplicativo de mensagens WhatsApp e dois telefones fixos para que a população possa tirar dúvidas sobre o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2025. Por meio desses canais, a SMF também iniciou uma campanha para, de forma mais eficiente, manter os cidadãos informados sobre assuntos relacionados ao IPTU.

“Temos entrado em contato com os contribuintes, enviando informações importantes, como campanhas de pagamento com desconto, datas de vencimento do IPTU e outras taxas, além de benefícios exclusivos para aposentados, entre outros”, explicou Aline Fernandes, assessora da SMF.

Os números oficiais utilizados pela Secretaria de Fazenda são: (24) 99248-3514, (24) 99971-7902, (24) 3511-3375 e (24) 3511-3274. Esses quatro contatos estão sendo usados para enviar comunicações fiscais importantes. A SMF orienta que qualquer mensagem recebida de outros números deve ser considerada suspeita; nunca compartilhe seus dados pessoais ou financeiros com números desconhecidos e, caso receba alguma mensagem suspeita, entre em contato imediatamente com a Secretaria de Fazenda para confirmação.

“Esses números são destinados exclusivamente à comunicação oficial da Secretaria de Fazenda com o contribuinte via WhatsApp. Os números de telefone fixo – (24) 3511-3375 e (24) 3511-3274 – também recebem ligações. Já os números de celular só recebem mensagens pelo WhatsApp”, explicou Aline Fernandes, acrescentando que, além do IPTU, os canais oficiais também informam sobre serviços como programas de regularização fiscal, como o Refis.

Atualização cadastral

Além dos novos canais de comunicação, a Secretaria de Fazenda também iniciou uma campanha para a atualização cadastral dos contribuintes, visando garantir a eles o acesso a informações sobre descontos e benefícios especiais.

A subsecretária municipal de Fazenda, Lygia Morelli, explica que o morador que tiver o cadastro atualizado tem acesso, pelo WhatsApp, a informações importantes, como o desconto de 8% para o pagamento à vista do IPTU, condições facilitadas para aposentados, além do Refis, que oferece condições diferenciadas para a regularização de débitos.

“O contribuinte recebe todas as informações de forma clara e objetiva, na palma da mão, sem precisar sair de casa. Evite perder prazos e aproveite as condições especiais para o pagamento de tributos municipais”, afirmou a subsecretária.

Carnês já estão disponíveis pela internet

O carnê do IPTU 2025 de Volta Redonda já está disponível no site da prefeitura. Basta acessar o link voltaedonda.rj.gov.br/iptu. Na modalidade “Cidade”, os contribuintes têm até o dia 10 de março para garantir o desconto de 8% no pagamento em cota única. Este ano, o cidadão também terá a oportunidade de pagar por PIX.

Quem optar pelo pagamento parcelado poderá fazê-lo em até seis vezes, com o vencimento da primeira parcela também no dia 10 de março. As demais parcelas terão os seguintes vencimentos: 11/4 (cota 2); 12/5 (cota 3); 11/6 (cota 4); 11/7 (cota 5); e 11/8 (cota 6).

Auxílio para imprimir o carnê

Para os contribuintes que não tiverem acesso à internet ou precisarem de auxílio para gerar o carnê, a prefeitura disponibiliza atendimento no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, sede da administração municipal. Basta comparecer aos guichês 9 e 10, no saguão de entrada da prefeitura, das 8h às 17h30. Se preferir, o local também conta com um totem onde o cidadão pode acessar e imprimir o carnê.

A Subprefeitura do Retiro também oferece atendimento para auxiliar no acesso à internet, inclusive com impressão do carnê – Avenida Antônio de Almeida, nº 46, bairro Retiro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.