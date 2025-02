Mutirão foi realizado no Hospital São João Batista - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Mutirão foi realizado no Hospital São João BatistaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

17/02/2025

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), unidade da rede municipal de saúde de Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias no último fim de semana. No total, 18 pacientes foram submetidos a procedimentos entre sexta-feira (14) e sábado (15).

Desse total, 17 cirurgias foram oftalmológicas, realizadas nos dois dias pelos médicos Gabriel Lopes e Talissa. Todos os pacientes atendidos já receberam alta. Ainda foi realizada, no sábado, uma correção de hérnia diafragmática com torção por laparotomia em uma paciente de 67 anos. O procedimento, realizado pelos médicos Bruno e Ana Carolina, é indicado para o tratamento de hérnia diafragmática complicada por torção – condição em que há uma abertura ou fraqueza no diafragma (músculo que separa o tórax do abdômen), permitindo que órgãos abdominais, como o estômago ou intestinos, se desloquem para a cavidade torácica.

Esse tipo de hérnia pode comprometer a função respiratória ou vascular, e a cirurgia é crucial para prevenir complicações graves, como isquemia ou perfuração de órgãos. Devido à complexidade do procedimento, a paciente ainda não recebeu alta.

Quanto às cirurgias oftalmológicas, oito pacientes – com idades entre 59 e 76 anos – passaram por vitrectomia, indicada para tratar problemas na retina e no vítreo do olho. O procedimento consiste em remover parte ou a totalidade do vítreo, substância gelatinosa que preenche o interior do olho, substituindo-o por uma solução salina, gás ou óleo de silicone. É indicado para problemas como retinopatia diabética, descolamento de retina, buraco macular, hemorragia vítrea e complicações de cirurgias de catarata.

Além da vitrectomia, outros quatro pacientes – com idades entre 60 e 71 anos – foram submetidos a cirurgias de catarata, que removem o cristalino opacificado (catarata) e, na maioria dos casos, o substituem por uma lente intraocular (LIO) artificial, restaurando a capacidade de focar a luz na retina e melhorando a visão.

Mais cirurgias

Duas pacientes, de 71 e 73 anos, foram submetidas a simblefaroplastia, procedimento que tem por finalidade corrigir deformidades ou alterações na região do simbléfaron, que é a adesão anormal entre a pálpebra e a superfície do globo ocular (conjuntiva bulbar). Essa condição pode ocorrer devido a traumas, queimaduras químicas ou térmicas, cirurgias oculares prévias ou doenças inflamatórias crônicas, como o pênfigo ocular ou a síndrome de Stevens-Johnson. O principal objetivo desse tipo de cirurgia é restaurar a anatomia normal da pálpebra e da superfície ocular, melhorando a função palpebral, a mobilidade ocular e a lubrificação da córnea. Isso ajuda a prevenir complicações como úlceras corneanas, secura ocular severa e perda visual.

Houve ainda uma paciente de 12 anos que foi submetida a uma cirurgia de dacriocistorrinostomia, realizada para tratar a obstrução do sistema de drenagem lacrimal, que causa o entupimento do ducto nasolacrimal. Essa condição leva ao excesso de lacrimejamento (epífora) e, em alguns casos, a infecções recorrentes no saco lacrimal (dacriocistite). O procedimento é realizado para criar uma nova via de drenagem para as lágrimas, contornando a obstrução. A cirurgia é indicada para casos de obstrução do ducto nasolacrimal, dacriocistite crônica ou recorrente ou epífora (lacrimejamento excessivo) que não responde a tratamentos conservadores.

Por fim, foram realizadas duas biópsias da pálpebra direita em pacientes de 50 e 92 anos.

Resultados e investimentos

Realizados geralmente durante fins de semana e feriados, os mutirões de cirurgias permitem ao Hospital São João Batista oferecer um maior número de procedimentos aos moradores de Volta Redonda, abrindo espaço durante a semana para cirurgias eletivas agendadas e casos emergenciais, uma vez que o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“Conseguimos melhorar a vida de milhares de pessoas com a implantação do mutirão de cirurgias, que tem ajudado o São João Batista a bater recordes de procedimentos. Tudo isso é fruto da nossa dedicação em oferecer à nossa população uma saúde de referência. Zeramos a fila de espera de vários exames, contratamos profissionais para as unidades de saúde, adquirimos equipamentos e estamos, entre outras obras, ampliando o próprio Hospital São João Batista”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.