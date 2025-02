SMS vem reforçando o quadro de médicos especialistas - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

SMS vem reforçando o quadro de médicos especialistasFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/02/2025 09:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem reforçando o quadro de médicos especialistas da rede municipal para atender à demanda da população. Neste mês de fevereiro, muitas das filas que apresentavam dificuldades foram solucionadas, como as de cirurgia vascular, cirurgia dermatológica, endocrinopediatria e neurologia adulta.

“Neste mês de fevereiro, foram contratados uma cirurgiã dermatológica, uma cirurgiã vascular, uma endocrinopediatra, uma fonoaudióloga e uma neuropediatra. Além disso, ampliamos o contrato de uma gastropediatra para aumentar a oferta de atendimentos e contratamos dois ortopedistas e um otorrinolaringologista”, explicou a diretora do Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria (DCRAA) da SMS, Sheila Rodrigues. Ela lembrou que a prefeitura oferece atendimento médico em 47 especialidades na rede pública municipal.

“Ainda estamos em busca de neuropediatra, otorrinolaringologista, pneumologista e pneumopediatra no mercado. A população já começará a sentir essas mudanças nos próximos dias”, acrescentou Sheila.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, explicou que o objetivo é garantir que todas as especialidades tenham atendimentos dentro do prazo de 30 a 90 dias após o encaminhamento médico, priorizando os casos de urgência, conforme recomendação do profissional solicitante.

“Todo esse esforço busca garantir uma oferta contínua de vagas, assegurando a integralidade do cuidado à saúde da população. O prefeito Neto nos deu essa missão de melhorar ainda mais a saúde, e estamos trabalhando para ofertar o melhor serviço possível aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde)”, afirmou Márcia Cury.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram zeradas as filas de espera (quando o agendamento ocorre em até 30 dias) para atendimentos com alergista, cardiopediatra, cirurgias eletivas pediátricas, cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia torácica, endocrinologista, dermatologista, gastroenterologista, ginecologista geral, hematologista pediátrico, nefropediatra, nutricionista, oftalmologista, reumatologista e urologista.

“Estamos trabalhando para tornar a saúde pública de Volta Redonda a melhor do Brasil. Foram vários investimentos já feitos, muitos deles graças a parcerias com o Governo do Estado e instituições como a FOA (Fundação Oswaldo Aranha), e seguimos investindo cada vez mais em profissionais, estruturas, tecnologia, tudo para oferecer a melhor saúde pública para a nossa população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.