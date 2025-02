Encontro tem objetivo de fortalecer parceria na oferta de cursos profissionalizantes - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 16/02/2025 16:25

Volta Redonda - A Direção da Fundação Beatriz Gama (FBG) realizou, nesta semana, uma visita institucional às unidades de internação do Cense (Centro de Socioeducação) Irmã Asunción de la Gándara Ustara, unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas). O objetivo foi fortalecer a parceria na oferta de cursos profissionalizantes para adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa.

“Fomos lá para organizar, checar o material, ver os horários e fazer possíveis adequações, porque as aulas vão retornar em março. As direções das unidades também mudaram, e nós fomos nos apresentar, conhecer a estrutura e ver as adequações necessárias para esse retorno”, explicou Ethiene, diretora social da FBG.

A Fundação Beatriz Gama se comprometeu a apoiar esse processo, fornecendo o material necessário para os cursos e contribuindo para a transformação social desses jovens, por meio da capacitação profissional.

“Acreditamos que a qualificação profissional é uma ferramenta essencial para a inclusão social, proporcionando novas oportunidades e perspectivas de vida para esses jovens. Por meio da educação e do aprendizado técnico, eles podem construir um futuro com mais autonomia e dignidade”, afirmou o presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira.