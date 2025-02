Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência está contratado para atuar em seus projetos e ações - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 14/02/2025 13:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) de Volta Redonda está com vagas abertas para contratação de intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais). O objetivo é reforçar o quadro de profissionais para atendimento nos cursos e ações que a secretaria participa.

“Temos projetos como o ‘Diploma Cidadão’, que conta com intérprete para ajudar os alunos surdos nas aulas do curso superior, temos a Central de Intérpretes da prefeitura, o curso de Libras para a população, e muitas outras ações e programas que demandam esse tipo de mão de obra”, afirmou o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa.

Para concorrer à vaga o candidato deve possuir graduação de nível superior e proficiência em Libras e encaminhar o currículo para o e-mail vr.smpd@gmail.com.

“É uma ótima oportunidade para esses profissionais fazerem parte de uma equipe, um time que valoriza a inclusão e acessibilidade. E os que não forem contratados inicialmente terão seus currículos salvos em cadastro de reserva para futuras oportunidades”, destacou o secretário.

Curso de Libras

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência também está com inscrições abertas para interessados em fazer gratuitamente o curso de Libras oferecido pela prefeitura. Basta acessar o link: bit.ly/smpd-vr-curso-de-libras. A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), com o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-Ferp), e com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), que cederá o espaço do Colégio Delce Horta Delgado, no Aterrado, para as aulas.

As inscrições para as novas turmas poderão ser realizadas até o dia 19 deste mês. As vagas são limitadas, e a lista de pessoas selecionadas para participar será divulgada no dia 24 de fevereiro, com as matrículas iniciando no dia 25. As aulas terão início em 17 de março.