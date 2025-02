Banco de alimentos recebeu 1,29 toneladas em doação - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 14/02/2025 10:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) de Volta Redonda já deu início a ações e projetos da nova pasta do governo municipal. Dentre os primeiros passos, destaca-se o Banco de Alimentos de Volta Redonda, recém assumido pela Sesan, que recebeu recentemente uma doação de 1,29 tonelada de alimentos provenientes da Ceasa/RJ (Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro). Esses alimentos foram distribuídos para instituições cadastradas no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Volta Redonda (Comsea/VR), que atendem principalmente crianças, idosos e dependentes químicos.

“Agradecemos à Ceasa/RJ pela parceria e às instituições pelo trabalho contínuo em prol da segurança alimentar em nossa comunidade”, disse o secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Fábio Buchecha, que também participou nesta semana da 1ª Assembleia do Comsea/VR.

O presidente do conselho, William F. Carvalho, incluiu na pauta a apresentação da Sesan e na ocasião foram apresentados o secretário Fábio Buchecha, a subsecretária Wherica Teodoro, o chefe de gabinete Dr. Alexandre Sales e o coordenador-geral do Banco de Alimentos, Antônio Carlos.

O encontro representou um momento importante de aproximação entre a Sesan e as instituições que compõem o conselho, fortalecendo o diálogo para a construção de políticas públicas voltadas à segurança alimentar da população.

“A parceria entre a Sesan e o Comsea/VR promete render bons frutos, garantindo avanços no combate à fome e na promoção de uma alimentação mais digna e acessível para todos”, ressaltou Fábio Buchecha.

Fortalecimento de ações

O secretário Fábio Buchecha e sua equipe também se reuniu recentemente com o deputado estadual Munir Neto, com o objetivo de ampliar as políticas públicas do município. O encontro aconteceu no gabinete do deputado, na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), visando discutir o fortalecimento da política municipal de segurança alimentar e nutricional.

“Buscamos meios de ampliar os equipamentos sob gestão da Secretaria de Segurança Alimentar, como o Banco de Alimentos, o Café do Trabalhador e o Restaurante Popular. Estamos estudando a viabilidade de levar esses serviços essenciais para o bairro Retiro e implementar outros projetos que garantam o direito à alimentação adequada para todos. Agradeço ao deputado Munir Neto pelo apoio e parceria nessa importante iniciativa para o bem-estar da nossa comunidade”, frisou o secretário Fábio Buchecha.