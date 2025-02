Moradora teve sua vida transformada pela Fundação Beatriz Gama - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 14/02/2025 10:02

Volta Redonda - A moradora de Volta Redonda Annelize Nascimento teve seu sonho transformado em realidade graças à Fundação Beatriz Gama (FBG), ligada à prefeitura. Desde a adolescência, ela sonhava em ser cabeleireira e através do curso profissionalizante gratuito teve seu objetivo alcançado. Após os quatro meses de formação, ela começou a atuar na área como auxiliar de cabeleireira no salão de uma amiga da sua mãe, e atendia também em casa as amigas, vizinhas e os familiares.

“Sou muito grata à fundação e aos professores. O curso me ajudou muito, me deu um direcionamento na vida, sou feliz na minha profissão. Desde o primeiro dia de aula fui muito bem recebida, me apaixonei por essa área. A minha mãe também contribuiu com a minha formação, ela me deu de presente o meu primeiro secador e prancha de cabelo”, disse Annelize, sorridente.

Com o diploma em mãos e a experiência consolidada, a cabeleireira iniciou seus investimentos para a abertura do seu próprio negócio. Annelize abriu recentemente um salão de beleza na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, e mantém fiel a sua cartela de clientes desde a época do curso.

“Há três anos me especializei em cabelos-afro – corte, finalização, tratamento – e graças a Deus estou tendo bastante demanda de atendimento. Essa especialização vem sendo o carro-chefe do meu salão e, com isso, tiro o sustento da minha família. Mas ainda ofereço o alinhamento, que é a famosa progressiva que algumas clientes gostam muito e me procuram para fazer”, comentou.

A história de Annelize Nascimento faz parte da série “Gratidão Não Prescreve”, desenvolvida pela Prefeitura de Volta Redonda e que mostra como o serviço público vem transformando e impactando positivamente a vida de pessoas que são gratas pelo atendimento recebido.

Fundação Beatriz Gama

A Fundação Beatriz Gama (FBG) oferta gratuitamente cursos de capacitação nas áreas de confeitaria, corte e costura, estética corporal, ornamentação com bolas, mecânica de autos, depilação e design de sobrancelhas, cabeleireiro, manicure com aplicação de acrigel, trança, maquiagem e empreendedorismo.

O presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, destacou que o projeto “Formando Profissionais” contribui para a formação de jovens acima de 18 anos moradores de Volta Redonda.

“Nos honra sabermos que estamos ajudando a população a empreender e gerar renda, já formamos milhares de alunos que hoje estão no mercado de trabalho. Essa iniciativa, além de gerar oportunidade, também auxilia no crescimento pessoal”, finalizou Vitor Hugo.