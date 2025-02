Evento acontece no camus Aterrado da UFF - Foto: Secom/PMVR

Evento acontece no camus Aterrado da UFFFoto: Secom/PMVR

Publicado 13/02/2025 12:08

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) promovem a 2ª Pré-Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O evento, com o tema “Saúde do Trabalhador e Trabalhadora como Direito Humano”, acontece no próximo sábado, dia 15, no campus Aterrado da UFF (Universidade Federal Fluminense).

“A pré-conferência é uma preparação para a 2ª Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que está marcada para os dias 14 e 15 de março. A etapa de Volta Redonda antecede as conferências Regional, Estadual e Nacional, que acontecem em abril, junho e agosto, respectivamente. Todas com o objetivo principal de discutir e elaborar políticas públicas sobre o tema”, explicou a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, uma das organizadoras do evento.

Com a pauta voltada para a saúde do trabalhador como direito humano, a pré-conferência vai envolver a Secretaria Municipal de Saúde – por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Programa de Saúde do Trabalhador (PST), Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) e Educação em Saúde – e a Fesabe (Fundação Estatal de Atenção Básica e Ambulatorial Especializada).

E também vai contar com a participação das secretarias municipais de Educação (SME), Administração (SMA), Assistência Social (Smas), da Mulher e Direitos Humanos (SMDH) e outros órgãos públicos e entidades privadas, bem como trabalhadores e suas representações sindicais ou de movimentos informais, formais, urbanos e rurais, com qualquer identidade de gênero, raça, religião; além dos conselhos de classe.