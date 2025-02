Projeto é desenvolvido pela prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - Mais de 400 estudantes da rede municipal de ensino de Volta Redonda iniciaram, nesta semana, as aulas do projeto Ballet Educação – desenvolvido pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), e voltado ao ensino de Ballet Clássico e Dança Contemporânea para os alunos. Na Escola Minas Gerais, no bairro Retiro, cerca de 120 crianças participam do projeto.

“(Faço balé) porque era meu sonho desde pequena. A minha tia me inspirou, porque ela fazia balé também, e quero ser bailarina. Eu conhecia uma amiga que faz aula comigo, e aqui fiz várias amigas”, conta empolgada a pequena Emilly Isabelly Peixoto dos Santos, de 10 anos.

As aulas do projeto na Escola Minas Gerais acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, no período da manhã, das 7h às 9h, e no período da tarde, das 13h às 16h. O ensino também ocorre em escolas de tempo integral da rede pública municipal.

A coordenadora do Ballet Educação, a professora Izabel Santos Leal, afirmou que a Secretaria de Educação está planejando uma nova prova de seleção para complementar as vagas que não forem preenchidas, atendendo alunos do 4º ao 7º ano do ensino fundamental.

“Havendo nova seleção, vamos divulgar todas as orientações para que os pais e responsáveis possam se programar e inscrever seus filhos no projeto”, explicou Izabel, acrescentando que os alunos que concluíram o 5º ano em escolas de tempo integral e que já participavam do Ballet Educação puderam continuar no projeto, assistindo às aulas na Escola Minas Gerais.

Iniciado em setembro de 2005, o projeto Ballet Educação tem como objetivo preparar jovens bailarinos, aliando educação, cultura e arte, promovendo o desenvolvimento global dos estudantes e estimulando a formação de plateias, com foco na arte da dança de formação clássica e contemporânea.

“O projeto Ballet Educação é um sucesso e proporciona arte, dança e cultura a alunos da rede pública do município, beneficiando muitos que talvez não tivessem acesso a esse tipo de atividade. Parabéns a todos os profissionais que se empenham para atender nossos alunos”, ressaltou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.