Espaço foi reinaugurado com treino do Barça VR - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Espaço foi reinaugurado com treino do Barça VRFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 12/02/2025 12:03

Volta Redonda - A comunidade do bairro Açude II, em Volta Redonda, foi beneficiada com a reforma do campo de grama sintética da Praça Professor José Belmonte, na Rua 6. O local recebeu novo tapete de grama artificial e também revitalização dos alambrados. A obra foi custeada pelo projeto “Jogando Junto”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, patrocinado pela concessionária de energia Light. A prefeitura trocou a iluminação do campo por lâmpadas de LED, para facilitar o uso noturno do espaço.

O prefeito Antonio Francisco Neto participou, nessa terça-feira (11), da cerimônia de entrega do campo de grama sintética reformado para os moradores, e agradeceu ao secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, por mais essa parceria.

“Essa obra é uma amostra da extensa parceria entre o município e Governo do Estado. Resultado da união de pessoas que lutam por Volta Redonda. Destaco a escolha de Rafael Picciani pelo governador Cláudio Castro para a pasta de Esporte, que está sempre disposto a ouvir as demandas que chegam por meio do Munir (deputado estadual Munir Neto), da Rose (secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela), e essa obra especificamente, que foi um pedido do vereador Severiano Câmara. Assim, a cidade só tem a ganhar”, falou o prefeito.

Durante a cerimônia, Neto entregou uma placa de homenagem ao secretário de Estado, afirmando que Rafael Picciani carrega a determinação, sabedoria e lealdade do pai, ex-presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Jorge Picciani.

“Esse legado o levará para um futuro com ainda mais conquistas. E conte com a nossa cidade para perpetuar esse sobrenome que tanto faz e fez pelo Sul Fluminense”, dizia a placa.

Rafael Picciani, que estava com o subsecretário de Esporte e Lazer do Estado, Robert Rios, e o subsecretário de Planejamento da Pasta, Rodrigo Scorzelli, disse que Volta Redonda é referência no esporte, um estímulo e um celeiro de atletas.

“Com uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) atuante, tenho certeza que a reforma desse campo de futebol society vai fazer a diferença para esses meninos que utilizam o espaço para a prática do esporte. Tenho certeza que essa reforma vai mudar a vida da comunidade para melhor. Vai atender professores, atletas, mas também todas as famílias do bairro. A praça iluminada e bem cuidada é um espaço de cidadania”, disse Picciani, avisando que sai dessa inauguração com outros dois projetos para Volta Redonda. “Vamos trabalhar para trazer um projeto de ginástica artística e outro de karatê para o município”.

O deputado estadual Munir Neto reforçou que os resultados positivos vêm com a união de pessoas que querem o melhor para Volta Redonda. “Agradeço pela parceria de sempre ao Rafael Picciani, hoje representando o Governo do Estado, que está sempre disposto a ouvir nossas demandas, não só para o município como para todo o Sul Fluminense”, falou.

A secretária da Smel, Rose Vilela, também agradeceu a parceria de sempre no incentivo ao esporte em Volta Redonda. “O Governo do Estado foi fundamental para que conseguíssemos organizar os Jogos Estudantis de Volta Redonda (Jevre 2024) e a Olimpede (Olimpíada Nacional da Pessoa com Deficiência) do ano passado com a doação de materiais. Agora, a comunidade do Açude passa a contar com esse espaço novinho dedicado ao esporte”, falou.

O vereador de Volta Redonda, Severiano Câmara, que foi o interlocutor entre os moradores do Açude e o Poder Executivo para que o Açude II recebesse o projeto “Jogando Junto”, agradeceu a presença do prefeito, do secretário de Estado, do deputado e da Rose no evento.

“Primeiro agradeço a confiança do prefeito Neto que apoiou minha candidatura à Câmara de Vereadores. Agora, eleito, vamos trabalhar juntos por Volta Redonda. Essa melhoria para o Açude II foi a primeira conquista”, afirmou Severiano Câmara, lembrando que fez o pedido antes mesmo de assumir a vaga de vereador.

Antes mesmo da cerimônia, que também contou com a presença do subprefeito do Santo Agostinho, Ednilson Vampirinho, e do vereador de Barra Mansa, Carlos José Rodrigues Figueira, o Casé, os meninos e meninas do time Barça VR já treinavam no novo campo.

Projeto ‘Jogando Junto’

O projeto “Jogando Junto”, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, tem patrocínio da empresa de energia Light, via Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Além da reforma total de quadras e campos de futebol em comunidades do Estado, dentro da área de atuação da companhia, o “Jogando Junto” também prevê doação de uniformes e materiais.