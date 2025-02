O secretário de educação Osvaldir Denadi, recebeu o prêmio em Brasília - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 11/02/2025 12:16

Volta Redonda - O secretário municipal de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, recebeu nessa segunda-feira, dia 10, em Brasília, o Prêmio Selo Nacional do Compromisso com a Alfabetização, durante cerimônia com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de representantes de outros municípios premiados. O ensino básico municipal de Volta Redonda conquistou a categoria Ouro nesta que é a primeira edição da premiação do MEC (Ministério da Educação), que reconhece esforços para a promoção da formação de crianças na idade certa.

“Esse reconhecimento mostra a qualidade do ensino público do nosso município e o quanto o investimento do prefeito Neto na Educação de Volta Redonda tem dado resultado. Esse prêmio é de todos os alunos e profissionais da Educação”, destacou o secretário Osvaldir Denadai.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), esse reconhecimento foi conquistado após rigoroso processo de avaliação, que inclui critérios como a implementação de políticas de formação continuada de professores e gestores, o que reforça o trabalho contínuo realizado pelas escolas, diretores, professores, pessoal de apoio e equipe técnica da SME.

“Já investimos muito em reformas e revitalizações de escolas, construção de novas unidades, tecnologia para alunos e professores, sistemas de segurança para as unidades escolares, e vamos continuar trabalhando para que a Educação de Volta Redonda continue sendo referência”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Durante o evento dessa segunda-feira, foram homenageados os municípios que alcançaram o selo na categoria Ouro e os estados condecorados com as categorias Ouro, Prata e Bronze. O prêmio foi desenvolvido dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), que visa reconhecer secretarias de educação estaduais, municipais e distrital com boas práticas no âmbito da política.

“A gente fez um acordo com os 27 governadores de estado, fizemos um acordo com quase 6 mil prefeitos deste país para que a gente fizesse um desafio a nós mesmos e assumíssemos a responsabilidade de cumprir, que foi, até 2030, chegar pelo menos a 80% das nossas crianças alfabetizadas até o segundo ano escolar. Não é difícil, muito menos impossível, se a gente tiver vontade de fazer. Se a gente assumir isso como um compromisso de honra, como uma profissão de fé”, ressaltou o presidente Lula.

Compromisso – O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada é realizado em regime de colaboração entre a União e os entes federados. O intuito é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental, conforme previsto na Meta 5 do PNE (Plano Nacional de Educação). O CNCA busca, ainda, assegurar a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público.