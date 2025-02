Programa foi lançado nesta segunda-feira, dia 10, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 16:52

Volta Redonda - A saúde pública de Volta Redonda mais uma vez sai à frente com o lançamento inédito do programa de rastreio do câncer de pulmão no SUS (Sistema Único de Saúde). O programa “PREVENIR 50+” foi lançado nesta segunda-feira, dia 10, no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, junto a coordenadora da LAO (Linha de Atenção Oncológica) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a oncologista Luciana Francisco Netto, que também é coordenadora do PREVENIR – programa de prevenção ao câncer.

Luciana destacou que o programa de rastreio favorece o diagnóstico precoce do câncer de pulmão. A chance de cura aumenta quando o diagnóstico é feito no início da doença, mas no Brasil apenas 16% dos casos são diagnosticados em fase inicial.

“O câncer de pulmão é o terceiro mais prevalente nos homens e o quarto nas mulheres, com alta mortalidade. Em 2024 tivemos 36 óbitos em Volta Redonda, o tabagismo é responsável por 85% dos casos da doença. A taxa de sobrevida em cinco anos para a doença no Brasil é de 18%, quando esse diagnóstico é feito nas fases iniciais pode subir para 56%, por isso a importância de um diagnóstico precoce”, explicou a oncologista.

O programa “PREVENIR 50+” será direcionado para a população de 50 a 79 anos, faixa etária propensa a doenças crônicas que são fatores de risco para os cânceres de pulmão, de mama e de intestino.

“As doenças crônicas não transmissíveis podem levar as pessoas a mortes prematuras; 64% dos óbitos por essas doenças ocorrem na população entre 50 e 79 anos. O objetivo do ‘PREVENIR 50+’ é trazer a experiência do PREVENIR – prevenção ao câncer do colo do útero –, para estabelecer um cuidado integral aos pacientes acima de 50 anos, para práticas de rastreio e prevenção de doenças crônicas como hipertensão arterial, diabetes e dislipidemia. Com isso, conscientizar a população de que é importante a prevenção e não só a busca aos serviços de saúde quando a doença está estabelecida”, comentou Luciana Netto, que, durante o lançamento do programa, recebeu das mãos do deputado estadual Munir Neto, e de seus pais, uma placa de homenagem aos serviços prestados à saúde pública de Volta Redonda.

Para o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, o intuito do programa “PREVENIR 50+” é um só: salvar vidas. “Capacitamos a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente das unidades básicas que vão atender à população. Estamos lançando esse programa e vamos investir o que for necessário, o município de Volta Redonda tem uma meta: ter a melhor saúde pública do Brasil”, citou Neto.

Incentivadora do ‘PREVENIR 50+’

A médica Liz Maria de Almeida, do Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), acompanhou o lançamento do “PREVENIR 50+”. Ela é uma das profissionais de saúde que dá apoio técnico ao programa de rastreio organizado do câncer em Volta Redonda.

“Quero parabenizar ao prefeito Neto pela vontade política de inovar na saúde pública e de implementar o ‘PREVENIR 50+’, que tem como coordenadora a oncologista Luciana Francisco Neto, que possui um olhar diferenciado para os pacientes. Espero que essa implementação contribua para salvar vidas com o diagnóstico precoce”, disse a médica.

Estiveram no lançamento o vice-prefeito e diretor-geral do Hospital São João Batista (HSJB), Sebastião Faria; a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury; a subsecretária de Saúde, Rosa Lages; o radiologista Ricardo Laviola; o pneumologista Júlio Frerenzini; o deputado estadual Munir Neto, o presidente da FOA (Fundação Oswaldo Aranha) Eduardo Prado e outras autoridades.

Como vai acontecer

A partir desta segunda, dia 10, as unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs) dos bairros Água Limpa 1, Siderlândia, Retiro 1 e Nova Primavera farão uma busca ativa por pacientes na faixa etária de 50 a 79 anos.

Na sequência, esses pacientes passarão por uma consulta especializada que vai avaliar o histórico familiar para cânceres de pulmão, de mama e de intestino e ainda avaliação para risco cardiovascular, glicemia, IMC (Índice de Massa Corporal), sedentarismo e obesidade.

No caso de pacientes tabagistas, eles serão também convidados a participarem de grupo antitabagismo e passarão por uma tomografia (TC) de baixa dose com carga tabágica de mais de 20 maços por ano, ou que pararam de fumar há menos de 15 anos.