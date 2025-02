Cursos tem objetivo de formação de mulheres para a área da construção civil - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Cursos tem objetivo de formação de mulheres para a área da construção civilFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 11:57

Volta Redonda - O Centro de Qualificação Profissional (CQP) Aristides de Souza Moreira, localizado no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, abre na próxima terça-feira, dia 11, inscrições para novas turmas do Projeto “Mulheres Mãos à Obra” – criado pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), e executado em parceria com a Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). As vagas são para os cursos gratuitos de Eletricista Predial, Pintura Predial, Solda com Eletrodo Revestido e Oxicorte, e Técnicas Básicas de Construção Civil. As matrículas irão até o dia 21 de fevereiro.

O objetivo é qualificar moradoras de Volta Redonda, a partir dos 18 anos. As mulheres interessadas poderão se inscrever no CQP – unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) –, localizado na Avenida Pedro Lima Mendes, 495, Aero Clube, munidas com os originais e cópias do CPF, carteira de identidade, comprovantes de residência e de escolaridade, uma foto 3x4 recente. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (24) 3511-3587 ou 3511-3588.

A composição das turmas que vão estudar na parte da manhã (8h às 11h30), da tarde (13h às 17h30) e da noite (18h às 21h30) ocorre de 24 de fevereiro até 7 de março. Três dias depois (10/3) começam as aulas com previsão de término em 15 de julho. A formatura das turmas neste primeiro semestre está programada para o dia 18 de julho.

Além da gratuidade dos cursos para gerar oportunidades de trabalho no mercado da construção civil do município e região, o Poder Público municipal garante para as alunas inscritas: vale-transporte, lanche, uniforme, Equipamento de Proteção Individual (EPI), o material para as aulas práticas e teóricas. Ao final dos cursos, as futuras profissionais qualificadas receberão um Certificado de Formatura da direção do CQP e da Fevre.

“Muitas formandas que já fizeram os cursos da construção civil no CQP Aero, pelo projeto da SMDH, aproveitaram as chances no mercado e estão trabalhando nas empresas do município e região. Um mercado que está oferecendo essas oportunidades de contratação para as mulheres na geração de rendas, ou estão ganhando autonomia e empreendendo no mercado com a oferta desses serviços profissionais para a reforma de imóveis e reparos. A demanda pela mão de obra qualificada é alta”, afirmou a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim.