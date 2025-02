O Centro-Dia Synval Santos é pioneiro na América Latina - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O Centro-Dia Synval Santos é pioneiro na América LatinaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 09/02/2025 12:01

Volta Redonda - O Alzheimer é uma das doenças abordadas na campanha Fevereiro Roxo, que tem como objetivo reforçar a importância do acolhimento de pacientes com o transtorno neurodegenerativo progressivo. O quadro altera desde a vida prática e autônoma do idoso até as relações com a família, o sistema de geração de renda e a saúde mental daqueles que convivem com a situação. Conhecer os sinais e sintomas que sugerem a instalação de um quadro demencial é de suma importância para pensarmos no diagnóstico precoce e na manutenção da qualidade de vida da pessoa e de sua família.

“Para isso, campanhas como o Fevereiro Roxo objetivam munir a população de informações claras e consistentes sobre demências. Em Volta Redonda, um dos objetivos do Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (Centro-Dia Synval Santos) é promover rodas de conversa e espaços de diálogo com a população, buscando contribuir para o maior e melhor conhecimento sobre tal assunto”, disse a coordenadora do Centro-Dia, a psicóloga Danielle Freire.

O trabalho do Centro-Dia Synval Santos, primeira unidade pública para atendimento a pessoas com Alzheimer e seus familiares da América Latina, é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), por meio do Departamento de Proteção Especial Social. Por isso, a maioria das ações de conscientização sobre a doença ocorre nos Grupos de Convivência, que se reúnem nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social).

Primeiros sintomas são variáveis

Os sintomas do Alzheimer são variáveis, mas há alguns sinais de alerta. Os mais comuns são lapsos de memória que prejudicam o dia a dia, como esquecer um compromisso ou data importante; não lembrar de uma informação que recebeu recentemente; perguntar a mesma coisa a alguém repetidas vezes; e até esquecer palavras simples do vocabulário.

A pessoa apresenta dificuldade frequente para encontrar os termos que descrevem um objeto ou uma situação; tem falta de orientação no espaço, não conseguindo mais ir de um lugar a outro sem se perder; e demonstra apatia, perdendo o interesse pela profissão ou pela família, o que pode se assemelhar a uma depressão.

Centro-Dia Synval Santos

A unidade, que completou dez anos em 2024, visa fornecer atendimento qualificado e contínuo, por meio de estimulação aos idosos com a doença de Alzheimer, desenvolvendo suas capacidades. A unidade ainda oferece suporte, orientação, escuta, acolhimento e acompanhamento das famílias, reduzindo a sobrecarga natural que a doença traz como uma espécie de efeito colateral. Essas ações impactam positivamente na qualidade de vida da família e do usuário.

O Centro-Dia Synval Santos fica em um prédio de dois andares no bairro Jardim Paraíba, com salas amplas e pista de caminhada, onde são oferecidas atividades coletivas coordenadas por assistente social, psicólogo, educador físico e fisioterapeuta. O serviço ainda fornece cinco refeições ao dia e prevê transporte gratuito para os idosos, seguindo critérios de inclusão e necessidade das famílias. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h. Os idosos são atendidos duas vezes por semana e, em média, o espaço consegue disponibilizar 75 atendimentos semanais.

Para ingressar no atendimento, a família passa por avaliação social, realizada pela equipe multidisciplinar. Os idosos devem apresentar o laudo médico, proveniente da Policlínica da Melhor Idade ou de neurologista da Policlínica da Cidadania, com diagnóstico da Doença de Alzheimer em fase inicial ou média de seu desenvolvimento. Dentro da esfera e dos critérios da Assistência Social, a prioridade é para o idoso que conta com o menor número de pessoas no cuidado diário, maior grau de estresse familiar, maior nível de sobrecarga do cuidador e menor renda.