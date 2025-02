Caminhão fica estacionado na Praça Brasil até o próximo dia 14 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - O município de Volta Redonda vai receber o Caminhão da Caixa na próxima segunda-feira, dia 10. A ação da Caixa Econômica Federal vai orientar empreendedores sobre crédito e gestão financeira. O caminhão ficará estacionado das 10h às 15h para atendimento na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, até 14 de fevereiro.

A ação conta com a parceria do Sebrae Rio (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). O objetivo é esclarecer dúvidas sobre as linhas de crédito do programa “Acredita”, apresentar soluções financeiras e promover a tomada de crédito consciente.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, ações como essa reforçam a parceria que o município possui com o Sebrae e as instituições financeiras.

“A expectativa é que cerca de 100 atendimentos sejam realizados diariamente. O Caminhão da Caixa vai permanecer na Praça Brasil durante quatro dias, oferecendo oportunidade aos empreendedores para resolver todas as pendências”, disse Sodré.

Serviço

Caminhão da Caixa em Volta Redonda

Data: 10 a 14/02;

Horário: 10h às 15h;

Local: Praça Brasil, Vila Santa Cecília.