O evento será no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 07/02/2025 13:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), promove neste sábado, dia 08, o primeiro espaço de adoção “Família Animal” de 2025. O evento será das 14h às 18h30, no Acesso B, do Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo.

Nesta edição, 20 animais – entre adultos e filhotes – estarão disponíveis para guarda responsável. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre a saúde e o bem-estar animal.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulo Roberto, o Paulinho AP, destacou que a realização do evento só é possível graças à parceria com o Shopping Park Sul.

"Quero agradecer ao Park Sul, às protetoras do município e aos colaboradores que nos ajudam a realizar a feira de adoção. Convido toda a população de Volta Redonda e região a visitar o local, conhecer os animais e, quem sabe, dar um lar cheio de amor para eles. O carinho que damos a eles é retribuído em dobro. Mas é importante lembrar que adotar é um ato de amor e também de responsabilidade”, disse o secretário.

Uma das organizadoras da feira, Ana Andrade, comentou que os animais do espaço “Família Animal” são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMPDA e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

"Para quem deseja adotar um gato, é essencial levar uma caixinha de transporte no dia, garantindo a segurança do animal até a chegada em casa. Já para a adoção de cães, recomendamos que tragam uma guia ou coleira para um transporte mais seguro", explicou Ana Andrade.

Vale lembrar que não serão aceitos outros animais para adoção durante o evento, os únicos disponíveis serão aqueles levados pelos organizadores.

Castração gratuita

Os animais adultos disponibilizados para adoção já estão castrados, enquanto os filhotes terão o procedimento garantido no CCZ, mediante apresentação de cópias do Termo de Adoção e dos documentos pessoais.