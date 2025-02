Os objetivos são de realizar a qualificação das profissionais de políticas públicas na defesa dos direitos das mulheres - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda marcou presença, nesta semana, no lançamento do programa estadual Capacit Mulher 2025, promovido pela Secretaria de Estado da Mulher (SEM-RJ), no município do Rio de Janeiro. Criado pelo Governo do Estado para os servidores e servidoras públicas de 92 municípios, o programa de formação é dedicado a fortalecer as políticas para mulheres em todo o estado, com 160 horas de conteúdo, dividido em 9 módulos, mais três encontros presenciais regionais.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos de Volta Redonda, Glória Amorim, direcionou, como representantes do município na cerimônia que oficializou o programa estadual para todas as prefeituras, a subsecretária Juliana Rodrigues, a assessora técnica de Promoção Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo Sales Neves, e a coordenadora da Casa Abrigo (Regional) Deiva Ramphini Rebello, Janete Amâncio.

Os objetivos definidos pelo Capacit Mulher 2025 são os de realizar a qualificação das profissionais de políticas públicas na defesa dos direitos das mulheres; identificar as formas de violência e avanços históricos, pensando no fortalecimento da rede de atendimento à mulher.

“As capacitações, além de melhorarem a qualidade do atendimento às mulheres em situação de violência doméstica, fortalecem a rede de atendimento”, reforça a subsecretária Juliana Rodrigues.

A assessora de Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo, destacou a participação na formação. "O Capacit Mulher 2025 é um programa de qualificação permanente voltado para servidores e servidoras municipais que atuam na rede de proteção à mulher. Esse projeto traz ferramentas importantes para transformar ideias em ações. São gestoras sendo ainda mais capacitadas sobre políticas públicas para mulheres e meninas".



Janete Amâncio, coordenadora da Casa Abrigo Deiva Ramphini, também comentou: "Este é um programa que vai capacitar servidoras e servidores municipais e promover o fortalecimento das políticas públicas, visando o aprimoramento da Rede de Atendimento à Mulher e na defesa dos seus direitos a uma vida sem violência. Estar presente neste evento, representando a SMDH por Volta Redonda, é muito relevante. O Capacit Mulher 2025 contribui para aprimorar e atualizar os meus conhecimentos, através de todo o conteúdo elaborado e ofertado para o meu fazer profissional no dia a dia", concluiu.

Volta Redonda tem sido uma referência em políticas públicas na defesa dos direitos e conquistas das mulheres, para o enfrentamento de todo o tipo de violência (física, moral, sexual, psicológica, patrimonial), intensificando a fiscalização das medidas protetivas do Poder Judiciário que afastam os agressores do convívio familiar.



A fiscalização dessas medidas faz parte do trabalho permanente da Patrulha Maria da Penha – uma dupla de guardas municipais que atua nessas funções e conta com o apoio da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher); do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) – órgão público que faz parte da estrutura funcional da SMDH; e Polícia Militar, com os Guardiões da Vida.